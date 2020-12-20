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新莊人終於等到「美麗新宏匯影城」開幕日電影票只要99
新莊人期待許久的電影院終於即將營運了，位於宏匯廣場、新莊最大的電影院「美麗新宏匯影城」將於耶誕節12月25日起試營運，正好趕上「神力女超人1984」、「靈魂急轉彎」等大片上檔，讓新莊人看電影不用跑到板橋或台北，在地看電影將有新選擇。
另外，宏匯廣場看好耶誕、跨年、尾牙商機，搭配影城開業於12月24日起至2021年1月5日，推出為期13天的年終回饋。現正值全館50家服飾品牌換季5折起，期間推出全館百貨服飾當日累計滿2,000送300元(200元電子贈品券、100元餐飲電子贈品券)，累贈無上限、回饋達15%。結帳時刷玉山宏匯廣場聯名卡，當日累計滿4,000再贈100元電子商品禮券，即可憑館內消費滿額實體簽單，於美麗新宏匯影城享66折購票優惠。
「美麗新宏匯影城」12月31日正式開幕，當天全天推出「逗熱鬧看電影」全場次99元慶開幕票價優惠。12月25日至12月31日期間，於美麗新宏匯影城新申辦「NEW LIFE扭樂卡」新儲值滿2,000元，送標準廳電影票一張，每日限1000名，贈完為止。
隨著影城開業，宏匯廣場20多家品牌推出同慶優惠，12月25日起至2021年1月31日止，持「美麗新宏匯影城」票根至指定活動專櫃，可享購物優惠。包括7樓21世紀風味館「烤雞雙人分享餐」出示票根享74折；B2樓的小胖不減肥全系列「純茶瘦」飲品出示票根享64折優惠、點心類商品85折優惠。
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