滿額抽iPhone12！京都勝牛「鐵板牛排、四格甜點」上桌

以日式炸牛排為主打的「京都勝牛」，近期全新推出「和風鐵板牛排」，透過鐵板加熱的型態，創造出不同的品嚐風味，更有升級版的「松露鐵板牛排」可供選擇。另外即日起至1月31日期間，消費滿額，還有機會抽中iPhone12。

源自日本的京都勝牛，自2018年正式登台，目前全台共有6間門市，提供有日式炸牛排料理與多種餐點。店內的炸牛排，使用190度的熱油高溫油炸，上桌時仍保持5分熟的狀態，並透過桌上型小烤爐，讓民眾可以依照個人喜好控制熟度，再搭配9種醬料，組合成自己喜愛的口味。

此次新推出的「和風鐵板牛排」，採美國Choice等級的翼板肉作為主角，將原本的餐盤改以鐵板呈現，藉由鐵板的高溫逼出肉香，同時也可透過炸蒜片、芥末、檸檬等調料，創造出不同的食用樂趣，每套480元。另外即將於農曆年前登場的「松露鐵板牛排」，則是使用白松露油混合墨魚醬汁、洋蔥、洋菇作為調料，增添牛排的風味，每套520元。另外京都勝牛也推出「日式四格甜點」，一次囊括花見團子、日式抹茶凍、蕨餅、黑糖珍珠霜淇淋，每份125元。