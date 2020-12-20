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微風代理精品Family Sale全面1折起 新年治裝提前部署

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Moncler Enfant羽絨衣鞋子組原價36,100元，5折後特價18,050元。圖／微風提供
Moncler Enfant羽絨衣鞋子組原價36,100元，5折後特價18,050元。圖／微風提供

微風代理精品年度特賣會登場，即日起至明年1/3在微風廣場7樓特賣會場舉辦，旗下精品品牌包括紐約設計師品牌alexanderwang、複合式精品童裝品牌babyMADISON、複合式精品鞋包配件品牌MADISON、MM6 Maison Margiela、PortsPURE皆推出男女服飾、精品童裝系列、鞋履、配飾全面1折起，還有低於一折的490元、990元展示品出清專區，品牌愛好者可趁機撿便宜。

台裔美籍設計師Alexander Wang王大仁同名品牌alexanderwang，特賣清單包括素色TEE單一特價990元；實用的Logo皮革小包原價26,800元下殺5折後13,400元可入手；logo針織襪靴原價16,800元，5折後8,400元買得到。

家有嫩嬰或小小孩，擁有各家精品童裝的babyMADISON最符合所需，趁特賣期間為家中寶貝選購精品服飾最不心疼，Moncler Enfant羽絨睡袋原價15,800元，5折後7,900元；Moncler Enfant羽絨衣鞋子組原價36,100元，5折後18,050元，在冬天用法國羽絨衣之王讓小寶貝時髦又能禦寒保暖。另外，Hugo Boss Kids徽章西裝外套5折後特價4,840元；Chloe Kids花朵洋裝4折後特價3,352元；Dolce & Gabbana Kids花朵鞋子3折後特價3,150元，趁機把新年服飾準備起來。

加拿大輕奢女裝PortsPURE也有5折價，撞色條紋針織裙5折後5,490元可入手。MADISON更是推出低於1折全面單一特價490元、990元專區。MM6 Maison Margiela服飾、LOGO款飾品配件及鞋款全面下殺4折起。

微風代理精品年度特賣會登場，即日起至明年1/3在微風廣場7樓特賣會場舉辦。圖／微風提供
微風代理精品年度特賣會登場，即日起至明年1/3在微風廣場7樓特賣會場舉辦。圖／微風提供
Moncler Enfant羽絨睡袋原價15,800元，5折後特價7,900元。圖／微風提供
Moncler Enfant羽絨睡袋原價15,800元，5折後特價7,900元。圖／微風提供
MM6撞色拼接球鞋原價11,900元，5折後特價5,950元。圖／微風提供
MM6撞色拼接球鞋原價11,900元，5折後特價5,950元。圖／微風提供
alexanderwang Logo皮革小包原價26,800元，5折後13,400元。圖／微風提供
alexanderwang Logo皮革小包原價26,800元，5折後13,400元。圖／微風提供
MM6連身大衣原價33,500元，4折後特價13,400元。圖／微風提供
MM6連身大衣原價33,500元，4折後特價13,400元。圖／微風提供
PortsPURE撞色條紋針織裙原價10,980元，5折後特價5,490元。圖／微風提供
PortsPURE撞色條紋針織裙原價10,980元，5折後特價5,490元。圖／微風提供

品牌 微風

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