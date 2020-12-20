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信義區跨年喝起來！套餐加價200元氣泡酒升級香檳
要跨年，怎麼可以沒有香檳跟氣泡酒？要在信義區看跨年煙火，有哪些地方可以去？位於信義區的餐酒館享香檳，提出「跨年精選套餐」方案，套餐只需加價200元，即可將氣泡酒升級為法國葛萊美香檳。
享香檳主廚團隊集結眾多海陸頂級食材，推出「跨年精選套餐」。以超人氣的西班牙慕斯卡幸運星微甜氣泡酒開場，提供豐盛的6道式西式套餐，無論是好友歡聚或浪漫約會，可依喜好選擇。除了套餐之外，主廚團隊同時提供絢彩豐盛的澎湃熱海鮮拼盤、鮮腴多汁的吉拉多生蠔、炙燒雲灣貝、威士忌熱拌鮮蝦等下酒好菜。
跨年夜用餐限時2小時，「跨年精選套餐」最後點餐時間為晚上11點，之後僅提供酒水服務。預約晚上8點以後點選跨年精選套餐，可於11點後加點酒水服務，繼續留下來一起倒數跨年。
為增添派對氣氛，享香檳特別加碼「幸運之夜」扭蛋活動。每位來賓都有機會抽中龍蝦牛排雙人套餐（價值3900元）、法國香檳、氣泡酒…等大獎。在跨年倒數時，享香檳特別釋出面向台北101大樓的VIP包廂，提供預約晚上8點以後用餐的賓客，一起欣賞一年一度台北101珣斕煙火，舉杯迎接2021年的來臨。跨年夜每人低消1200+10%服務費。
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