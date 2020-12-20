快訊

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

台版霍格華茲教原民當巫師 神祕色彩「黑魔法」快失傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義區跨年喝起來！套餐加價200元氣泡酒升級香檳

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
享香檳店內照。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
享香檳店內照。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

跨年，怎麼可以沒有香檳跟氣泡酒？要在信義區看跨年煙火，有哪些地方可以去？位於信義區的餐酒館享香檳，提出「跨年精選套餐」方案，套餐只需加價200元，即可將氣泡酒升級為法國葛萊美香檳。

享香檳主廚團隊集結眾多海陸頂級食材，推出「跨年精選套餐」。以超人氣的西班牙慕斯卡幸運星微甜氣泡酒開場，提供豐盛的6道式西式套餐，無論是好友歡聚或浪漫約會，可依喜好選擇。除了套餐之外，主廚團隊同時提供絢彩豐盛的澎湃熱海鮮拼盤、鮮腴多汁的吉拉多生蠔、炙燒雲灣貝、威士忌熱拌鮮蝦等下酒好菜。

跨年夜用餐限時2小時，「跨年精選套餐」最後點餐時間為晚上11點，之後僅提供酒水服務。預約晚上8點以後點選跨年精選套餐，可於11點後加點酒水服務，繼續留下來一起倒數跨年。

為增添派對氣氛，享香檳特別加碼「幸運之夜」扭蛋活動。每位來賓都有機會抽中龍蝦牛排雙人套餐（價值3900元）、法國香檳、氣泡酒…等大獎。在跨年倒數時，享香檳特別釋出面向台北101大樓的VIP包廂，提供預約晚上8點以後用餐的賓客，一起欣賞一年一度台北101珣斕煙火，舉杯迎接2021年的來臨。跨年夜每人低消1200+10%服務費。

加拿大龍蝦搭佐氣泡酒。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
加拿大龍蝦搭佐氣泡酒。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
享香檳VIP包廂信義區夜景。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
享香檳VIP包廂信義區夜景。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國吉拉多生蠔佐香檳。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國吉拉多生蠔佐香檳。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

跨年 套餐 法國

延伸閱讀

蕭靜騰Hebe跨年倒數 中市府接力8小時免費7路接駁

北市跨年防疫 柯文哲：除了唱歌的不用戴、其他全部戴口罩

跨年倒數 高雄24日起表演 台東搭舞台

阿妹台東跨年演唱 交通管制、接駁及停車資訊出爐！

相關新聞

滿額抽iPhone12！京都勝牛「鐵板牛排、四格甜點」上桌

以日式炸牛排為主打的「京都勝牛」，近期全新推出「和風鐵板牛排」，透過鐵板加熱的型態，創造出不同的品嚐風味，更有升級版的「...

微風代理精品Family Sale全面1折起 新年治裝提前部署

微風代理精品年度特賣會登場，即日起至明年1/3在微風廣場7樓特賣會場舉辦，旗下精品品牌包括紐約設計師品牌alexande...

信義區跨年喝起來！套餐加價200元氣泡酒升級香檳

要跨年，怎麼可以沒有香檳跟氣泡酒？要在信義區看跨年煙火，有哪些地方可以去？位於信義區的餐酒館享香檳，提出「跨年精選套餐」...

自然主意攜手蘭餐廳 打造米其林餐盤等級零食

台灣品牌自然主意及酷覓星，攜手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的蘭餐廳（Orchid by Nobu Lee），將零食餐盤化，...

6年開7店闖出億元生意 31歲陳詠翔這次跨進火鍋市場

近幾年在台中市一中、逢甲商圈和台北市西門鬧區生意火紅的義大利麵餐廳「混」和「宅」，最近又跨入火鍋市場，在中清路推出新品牌...

汐止遠雄廣場耶誕派對 邀會員扮耶誕老人幫助家扶兒童

新北市汐止遠雄廣場打造藝術耶誕派對，「幸福好時光」系列活動即日起到30日登場，並與汐止家扶中心合作舉辦「瑞奇的聖誕禮物盒...

卡地亞必敗經典Must de Cartier 狩獵風潮再現

迎接即將到來的2021年，洋溢1980年代狩獵風潮的卡地亞（CARTIER）Must de Cartier包款將重新回歸...

Pandora耶誕階梯打卡送好禮 佳節特惠組、滿額贈超暖心

時序步入溫馨的歲末季節，丹麥國際珠寶品牌Pandora，除了推出價格優惠的多款耶誕限定套組，更特別在新光三越A11百貨一...

品味人士送禮首選！喬治傑生居家禮品組

歲末佳節之際，百年丹麥皇家品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）針對不同生活習慣、場合的送禮對象，於全台生活精品店獻上...

健豪印刷公司也投入口罩生產 五顏六色客製化任你挑

國內知名的健豪印刷公司最近取得衛福部醫療級的口罩生產證照，同時也取得美國FDA和台中市一般級的口罩生產資格，正式介入口罩...

「 IN新竹」出刊！ 3外國大叔攜手介紹美食

最新一期「 IN新竹」將出刊，第8期邀請三名在地外國人帶路，除體驗「在地」異國料理，也藉由大廚們獨有的味蕾及新鮮的眼光，...

法式生活藝術 設計名師的創意家具

「Premier Acte」家具系列由Wilson Associates 國際著名設計事務所Tristan Auer 工作室的專業團隊為家具製造品牌Red Edition 一手打造，猶如一份旅行的邀約。

熱門新聞

殺破狼周運勢／巨蟹成當紅炸子雞 射手分手機率極高

阿姨血管細抽不到血 女護理師「貼心舉動」暖哭全網

南迴鐵路電氣化等了20多年！枋寮居民：真的好興奮

夫妻婚後性趣缺缺？已婚男人高喊「我尻尻、我驕傲！」

台鐵南澳、漢本間斷軌？列車延誤 南下北上西線單線行車

再創入冬平地新低溫 吳德榮：明晨高山可望迎入冬初雪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。