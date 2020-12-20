自然主意攜手蘭餐廳 打造米其林餐盤等級零食
台灣品牌自然主意及酷覓星，攜手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的蘭餐廳（Orchid by Nobu Lee），將零食餐盤化，跨界打造四款專屬的新菜色，專為自然主意及酷覓星研發。同時邀請蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu Lee）擔任年度代言人。
自然主意創始於2012年，主張用最天然、自然的蘇打餅，療癒心靈；「酷覓星」系列是自然主意的第二次零食革命，企圖顛覆傳統，將口感單純的糙米捲，增添豐富元素，獲得市場好評。今年力邀蘭餐廳行政主廚李信男，擔任年度代言人，透過主廚的巧思創意將零食點心，帶往更高的料理哲學與層次。
李信男主廚曾在多位世界名廚麾下習藝，更於2018年成為首位奪得紐西蘭《Cuisine》美食雜誌「Cuisine Good Food Awards」三頂高帽最高殊榮的台籍大廚，該年全紐西蘭僅有4間餐廳獲此殊榮。
台日混血的他，堅守純淨、簡單和專注的料理哲學，運用精湛的當代法國烹飪技藝，注入自身台灣、日本、紐澳的人文根基，並呼應時令，形塑味道和諧、精細秀麗的獨門料理風格。
李信男表示：「紐澳工作 8 年後，讓我回望台灣這片土地有更透澈的觀點，多年來，我一直透過料理陳述澳洲和紐西蘭的故事，但我內心強烈地意識到談論台灣故事的重要性，包含詮釋生長在這片土地上的美好食材，傾聽人們的聲音，感受在地文化，用我的料理述說故事，最重要的是，向世界揭示這些美好篇章。」
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