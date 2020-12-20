6年開7店闖出億元生意 31歲陳詠翔這次跨進火鍋市場

近幾年在台中市一中、逢甲商圈和台北市西門鬧區生意火紅的義大利麵餐廳「混」和「宅」，最近又跨入火鍋市場，在中清路推出新品牌「暖然」。而且，負責人陳詠翔有新花招，他不但讓客人可以先品嘗各式湯底再決定，還把粥品亦加入選擇，訂價亦僅是中等價位，企圖在已是一級戰區的台中市再切出不同的市場區隔。

事實上，陳詠翔的創業傳奇早在台中餐飲市場流傳，因為他不僅沒有餐飲工作經驗，甚至連資本都是借來的，最後竟然能在競爭激烈的商圈存活，6年開了7家店，年營業額還已經上億元，跌破許多人的眼鏡。

31歲的陳詠翔外型年輕，若不說，許多人可能認為他還是個大學生。他是台北大學企管系畢業，大一時曾在茶飲店打工過兩個月，後來嫌時薪太少，大三、大四即轉而到何嘉仁美語當美語老師，教小朋友英語。

當兵時，他因為和同袍黃建智突發奇想，認為以豆漿為基底開家飲料店應該會受到人們喜愛，因此退伍後兩人各拿出20萬元，用貨櫃屋在台中市勤美商圈開了家飲料店，但因缺乏經驗，不到一年即結束，他的20萬元還是向朋友借來的，也就此賠光。但他並不放棄，感覺飲料店只是讓客人外帶，無法停留，應該有個點能讓客人坐下來體驗一下店裡的氛圍和層次，因此仍繼續找點，想開餐廳。

這次，他又和黃建智再分頭向親友借款，各拿出100萬元，在一中商圈開了家義大利麵店，取名「混」因為餐廳除了東西好吃，裝潢也具受年輕人喜愛，成為熱門的網美店。接著又開了家「宅」，風格較混具家庭感且品項更多，同樣受到歡迎，後來一路把店又拓展至逢甲、西門商圈和新竹等地，打出一片餐飲江山。

對於這次的火鍋店，他說，特色在於湯底一定用豬大骨自行熬製，且每一份火鍋上桌前，鍋子都經過爆香，而且一般火鍋店僅提供烏龍麵或飯搭配，暖然則還提供用蘿蔔、排骨等熬煮的粥品，讓客人「圓滿於胃、暖然於心，帶一個溫暖的心回家」而且店裡用布幔隔間，決定湯頭時，客人可以用小紙杯先試喝體驗再決定，也更為人性化。