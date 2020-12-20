汐止遠雄廣場耶誕派對 邀會員扮耶誕老人幫助家扶兒童
新北市汐止遠雄廣場打造藝術耶誕派對，「幸福好時光」系列活動即日起到30日登場，並與汐止家扶中心合作舉辦「瑞奇的聖誕禮物盒」募集社會愛心。民眾只要準備禮物送上祝福，即可領取會員點數500點，也可捐贈會員點數500點，由遠雄廣場代準備禮物送給家扶小朋友，讓他們耶誕願望成真。
遠雄廣場表示，再過幾天就是耶誕節，特地攜手藝術家鍾凱翔在遠雄廣場打造獨耶誕藝術創作，推出3件紙塑動物和大小朋友相見歡。這些作品是以瓦楞紙創作，希望能喚醒常被忽視卻極為重要的環境保育議題，歡迎民眾前往欣賞。
遠雄廣場也與汐止家扶中心合作，舉辦「瑞奇的聖誕禮物盒──愛心大募集」活動，邀請民眾扮演耶誕老人，只要認領受助兒童的心願，並準備禮物送上祝福，即可領取會員點數500點。會員若因生活忙碌無法參與，也可捐贈會員點數500點，由遠雄廣場準備禮物，讓小朋友願望成真，為社會注入暖流。
遠雄廣場「幸福好時光」系列活動內容包括24日前許願抽好禮，憑單筆消費滿1000元iFG電子發票，可領取1張摸彩券，前往1F星巴克旁健康、美麗、快樂3個許願箱擇一投入，就有機會抽中SHARP空氣清淨機、資生堂保養特惠組、花蓮悅樂旅店住宿券等15項大獎，相關訊息請上iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢，網址：https://www.facebook.com/iFGSquare/。
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