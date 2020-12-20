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Pandora耶誕階梯打卡送好禮 佳節特惠組、滿額贈超暖心

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
璀璨之心項鍊耳環套組，5,980元。圖／PANDORA提供
璀璨之心項鍊耳環套組，5,980元。圖／PANDORA提供

時序步入溫馨的歲末季節，丹麥國際珠寶品牌Pandora，除了推出價格優惠的多款耶誕限定套組，更特別在新光三越A11百貨一樓打造全新的「Pandora Holiday Season耶誕階梯」，巨大皇冠O logo、復古典雅的相片牆、滿溢的禮物與裝飾，堆砌出充滿歐式溫馨氛圍的場景。自即日起至12月25日止，只要在現場拍照打卡、下載Pandora 2020全新LINE貼圖，更可獲得一份Pandora準備的神祕耶誕小禮，為佳節帶來難忘的驚喜。

除了打卡好禮，至12月25日前，Pandora也以超優惠的價格推出多款浪漫耶誕限定套組，包括代表最能代表溫暖心意的璀璨之心手鍊套組與項鍊耳環套組，如同片片雪花、象徵獨一無二的星鑽雪花項鍊耳環套組與項鍊套組，獨具個性的Reflexions手鍊套組，象徵家族情誼的家庭樹手鍊套組，以及充滿純真與夢想氣息的Disney Cinderella粉藍水晶南瓜馬車套組與串飾套組等。除上述限定套組外，凡活動期間當日單筆結帳金額滿5,800元即贈價值3,680元的限定版「星月相伴925銀硬環」一只，滿8,800元再贈「Pandora 訂製珠寶盒」一個。

家庭樹手鍊套組，5,380元。圖／PANDORA提供
家庭樹手鍊套組，5,380元。圖／PANDORA提供
下載Pandora 2020全新LINE貼圖即可獲得Pandora聖誕小禮一份。圖／PANDORA提供
下載Pandora 2020全新LINE貼圖即可獲得Pandora聖誕小禮一份。圖／PANDORA提供
Pandora Holiday Season聖誕階梯。圖／PANDORA提供
Pandora Holiday Season聖誕階梯。圖／PANDORA提供
下載Pandora 2020 全新LINE貼圖即可獲得Pandora聖誕小禮一份。圖／PANDORA提供
下載Pandora 2020 全新LINE貼圖即可獲得Pandora聖誕小禮一份。圖／PANDORA提供
Reflexions手鍊套組，3,980元。圖／PANDORA提供
Reflexions手鍊套組，3,980元。圖／PANDORA提供
Pandora Holiday Season聖誕階梯。圖／PANDORA提供
Pandora Holiday Season聖誕階梯。圖／PANDORA提供
星鑽雪花項鍊耳環套組，3,980元。圖／PANDORA提供
星鑽雪花項鍊耳環套組，3,980元。圖／PANDORA提供

珠寶 貼圖 夢想

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