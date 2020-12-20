Pandora耶誕階梯打卡送好禮 佳節特惠組、滿額贈超暖心

時序步入溫馨的歲末季節，丹麥國際珠寶品牌Pandora，除了推出價格優惠的多款耶誕限定套組，更特別在新光三越A11百貨一樓打造全新的「Pandora Holiday Season耶誕階梯」，巨大皇冠O logo、復古典雅的相片牆、滿溢的禮物與裝飾，堆砌出充滿歐式溫馨氛圍的場景。自即日起至12月25日止，只要在現場拍照打卡、下載Pandora 2020全新LINE貼圖，更可獲得一份Pandora準備的神祕耶誕小禮，為佳節帶來難忘的驚喜。

除了打卡好禮，至12月25日前，Pandora也以超優惠的價格推出多款浪漫耶誕限定套組，包括代表最能代表溫暖心意的璀璨之心手鍊套組與項鍊耳環套組，如同片片雪花、象徵獨一無二的星鑽雪花項鍊耳環套組與項鍊套組，獨具個性的Reflexions手鍊套組，象徵家族情誼的家庭樹手鍊套組，以及充滿純真與夢想氣息的Disney Cinderella粉藍水晶南瓜馬車套組與串飾套組等。除上述限定套組外，凡活動期間當日單筆結帳金額滿5,800元即贈價值3,680元的限定版「星月相伴925銀硬環」一只，滿8,800元再贈「Pandora 訂製珠寶盒」一個。 家庭樹手鍊套組，5,380元。圖／PANDORA提供 下載Pandora 2020全新LINE貼圖即可獲得Pandora聖誕小禮一份。圖／PANDORA提供 Pandora Holiday Season聖誕階梯。圖／PANDORA提供 下載Pandora 2020 全新LINE貼圖即可獲得Pandora聖誕小禮一份。圖／PANDORA提供 Reflexions手鍊套組，3,980元。圖／PANDORA提供 Pandora Holiday Season聖誕階梯。圖／PANDORA提供 星鑽雪花項鍊耳環套組，3,980元。圖／PANDORA提供