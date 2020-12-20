品味人士送禮首選！喬治傑生居家禮品組

歲末佳節之際，百年丹麥皇家品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）針對不同生活習慣、場合的送禮對象，於全台生活精品店獻上象徵溫暖與歡愉的居家禮品組合，完美結合工藝設計與實用性，都能為至親好友的家居生活增添時尚品味與明淨暖意。

針對即將迎接家庭新成員的親朋好友、或是始終純真孩子氣的送禮對象，充滿童趣的喬治傑生Elephant系列，在明亮的鏡面不鏽鋼杯、盤、刀、叉、湯匙上雋刻可愛的大象圖騰，延伸自1987年工業設計師Jørgen Møller與孫子為喬治傑生共同創作的經典大象開瓶器。歡慶喬遷之喜，王子保溫壺與Legacy新型置物盒的組合，包括由與喬治傑生長期合作的已故瑞典王子Sigvard Bernadotte於1938年設計的純銀奶罐延伸出的鏡面拋光不鏽鋼保溫壺與丹麥工業設計師Philip Bro Ludvigsen創作的合金貝殼心形萬用收納盒。

若是喜歡品茗的親朋好友，不妨考慮丹麥設計師Bernadotte與Kylberg所創作的HELIX系列茶壺與托盤，洋溢強烈現代感的設計，搭配設計師Constantin Wortmann所設計的COBRA系列杯具流暢的線條感，為餐桌增添靈動氣息與當代時尚。喜歡聚會、或品味小酌的對象，WINE & BAR系列組包括由瑞典建築大師Thomas Sandell設計的醒酒器與酒器三件組，兼具經典與時尚及實用性。