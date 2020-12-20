聽新聞
test
0:00 / 0:00
品味人士送禮首選！喬治傑生居家禮品組
歲末佳節之際，百年丹麥皇家品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）針對不同生活習慣、場合的送禮對象，於全台生活精品店獻上象徵溫暖與歡愉的居家禮品組合，完美結合工藝設計與實用性，都能為至親好友的家居生活增添時尚品味與明淨暖意。
針對即將迎接家庭新成員的親朋好友、或是始終純真孩子氣的送禮對象，充滿童趣的喬治傑生Elephant系列，在明亮的鏡面不鏽鋼杯、盤、刀、叉、湯匙上雋刻可愛的大象圖騰，延伸自1987年工業設計師Jørgen Møller與孫子為喬治傑生共同創作的經典大象開瓶器。歡慶喬遷之喜，王子保溫壺與Legacy新型置物盒的組合，包括由與喬治傑生長期合作的已故瑞典王子Sigvard Bernadotte於1938年設計的純銀奶罐延伸出的鏡面拋光不鏽鋼保溫壺與丹麥工業設計師Philip Bro Ludvigsen創作的合金貝殼心形萬用收納盒。
若是喜歡品茗的親朋好友，不妨考慮丹麥設計師Bernadotte與Kylberg所創作的HELIX系列茶壺與托盤，洋溢強烈現代感的設計，搭配設計師Constantin Wortmann所設計的COBRA系列杯具流暢的線條感，為餐桌增添靈動氣息與當代時尚。喜歡聚會、或品味小酌的對象，WINE & BAR系列組包括由瑞典建築大師Thomas Sandell設計的醒酒器與酒器三件組，兼具經典與時尚及實用性。
針對喜歡花藝的親朋好友，由DUO系列萬用中型碗和大型花瓶組成的禮盒，在晶透細膩的吹製玻璃上，鑲嵌一圈鏡片拋光不鏽鋼頸環，以異材質呈現斯堪地納維亞美學。而BLOOM BOTANICA系列，則是丹麥設計師Helle Damkjær以花莖延伸向上的意象為靈感的創作，搭配蠟燭杯燭台，宛如熱鬧綻放的錦簇花團。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言