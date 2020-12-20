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卡地亞必敗經典Must de Cartier 狩獵風潮再現
迎接即將到來的2021年，洋溢1980年代狩獵風潮的卡地亞（CARTIER）Must de Cartier包款將重新回歸！這款包包自1973年問世以來，立刻席捲全球，卡地亞從此開始以酒紅色作為其標誌性色彩，可見其過人魅力。全新作品包括3種尺寸的狩獵包、3種尺寸的半月形包、以及單一尺寸的托特包，備有酒紅色、黑色或米色可供選擇，配以同系列迷你皮夾、通用型翻蓋皮夾、卡片夾和名片夾等小型皮件等，洋溢都市格調、優雅純色與時尚中性風格，全系列將於1月上市。
Must de Cartier設計靈感直接源於具有強烈中性風格的配飾作品，大膽的風格突破傳統包款的古典氣息，洋溢1980年代的復古魅力。全新詮釋的包款傳承經典設計，同時融入現代風格：以小牛皮革打造的包款，內襯柔軟酒紅色小羊皮革，超大型標誌標誌綴於包款中央，經燙印處理並飾有馬鞍針縫線，讓人耳目一新。手提包隱藏內袋中的化妝鏡背面鐫刻代表品牌的巴黎、倫敦和紐約3大代表城市。
肩背款包括Must de Cartier系列的明星商品狩獵包以及半月形包，設計保留了狩獵包自創作以來便成為街頭潮流代表的特色，包括搭配便於開合的翻蓋設計。新一代的設計搭配可調校肩背帶搭配精美針扣，沿襲品牌表帶的設計元素，以「C」字裝飾。手提包款則是啟發經典托特包設計的極簡風格托特包：2個手提把、搭配2個內部口袋及其標誌一貫採用的同色系馬鞍針縫線，配上便利的按扣開關系統。
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