卡地亞必敗經典Must de Cartier 狩獵風潮再現

迎接即將到來的2021年，洋溢1980年代狩獵風潮的卡地亞（CARTIER）Must de Cartier包款將重新回歸！這款包包自1973年問世以來，立刻席捲全球，卡地亞從此開始以酒紅色作為其標誌性色彩，可見其過人魅力。全新作品包括3種尺寸的狩獵包、3種尺寸的半月形包、以及單一尺寸的托特包，備有酒紅色、黑色或米色可供選擇，配以同系列迷你皮夾、通用型翻蓋皮夾、卡片夾和名片夾等小型皮件等，洋溢都市格調、優雅純色與時尚中性風格，全系列將於1月上市。

Must de Cartier設計靈感直接源於具有強烈中性風格的配飾作品，大膽的風格突破傳統包款的古典氣息，洋溢1980年代的復古魅力。全新詮釋的包款傳承經典設計，同時融入現代風格：以小牛皮革打造的包款，內襯柔軟酒紅色小羊皮革，超大型標誌標誌綴於包款中央，經燙印處理並飾有馬鞍針縫線，讓人耳目一新。手提包隱藏內袋中的化妝鏡背面鐫刻代表品牌的巴黎、倫敦和紐約3大代表城市。