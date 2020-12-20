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卡地亞必敗經典Must de Cartier 狩獵風潮再現

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Must de Cartier酒紅色小牛皮長夾，19,100元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier酒紅色小牛皮長夾，19,100元。圖／卡地亞提供

迎接即將到來的2021年，洋溢1980年代狩獵風潮的卡地亞（CARTIER）Must de Cartier包款將重新回歸！這款包包自1973年問世以來，立刻席捲全球，卡地亞從此開始以酒紅色作為其標誌性色彩，可見其過人魅力。全新作品包括3種尺寸的狩獵包、3種尺寸的半月形包、以及單一尺寸的托特包，備有酒紅色、黑色或米色可供選擇，配以同系列迷你皮夾、通用型翻蓋皮夾、卡片夾和名片夾等小型皮件等，洋溢都市格調、優雅純色與時尚中性風格，全系列將於1月上市。

Must de Cartier設計靈感直接源於具有強烈中性風格的配飾作品，大膽的風格突破傳統包款的古典氣息，洋溢1980年代的復古魅力。全新詮釋的包款傳承經典設計，同時融入現代風格：以小牛皮革打造的包款，內襯柔軟酒紅色小羊皮革，超大型標誌標誌綴於包款中央，經燙印處理並飾有馬鞍針縫線，讓人耳目一新。手提包隱藏內袋中的化妝鏡背面鐫刻代表品牌的巴黎、倫敦和紐約3大代表城市。

肩背款包括Must de Cartier系列的明星商品狩獵包以及半月形包，設計保留了狩獵包自創作以來便成為街頭潮流代表的特色，包括搭配便於開合的翻蓋設計。新一代的設計搭配可調校肩背帶搭配精美針扣，沿襲品牌表帶的設計元素，以「C」字裝飾。手提包款則是啟發經典托特包設計的極簡風格托特包：2個手提把、搭配2個內部口袋及其標誌一貫採用的同色系馬鞍針縫線，配上便利的按扣開關系統。

模特兒演繹Must de Cartier半月形包中型款，30x29.2x8公分，65,500元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Must de Cartier半月形包中型款，30x29.2x8公分，65,500元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier多用途拉鍊卡片夾，9,600元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier多用途拉鍊卡片夾，9,600元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Must de Cartier酒紅色小牛皮托特包，59,500元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Must de Cartier酒紅色小牛皮托特包，59,500元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier半月形包，小型款22.5x22x5.5公分，47,800元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier半月形包，小型款22.5x22x5.5公分，47,800元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier三摺式皮夾，12,400元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier三摺式皮夾，12,400元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier狩獵包，小型款25x21x8公分，65,500元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier狩獵包，小型款25x21x8公分，65,500元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹袖珍款Must de Cartier狩獵包。圖／卡地亞提供
模特兒演繹袖珍款Must de Cartier狩獵包。圖／卡地亞提供
Must de Cartier狩獵包，袖珍款19x15x5.2公分，35,000元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier狩獵包，袖珍款19x15x5.2公分，35,000元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier半月形包，迷你款18x17.5x5公分，37,900元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier半月形包，迷你款18x17.5x5公分，37,900元。圖／卡地亞提供
標誌綴於包款中央，經燙印處理並飾有馬鞍針縫線，讓人耳目一新。圖／卡地亞提供
標誌綴於包款中央，經燙印處理並飾有馬鞍針縫線，讓人耳目一新。圖／卡地亞提供
Must de Cartier酒紅色小牛皮托特包，59,500元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier酒紅色小牛皮托特包，59,500元。圖／卡地亞提供
沿襲品牌表帶的設計元素，以「C」字裝飾突顯獨特風格。圖／卡地亞提供
沿襲品牌表帶的設計元素，以「C」字裝飾突顯獨特風格。圖／卡地亞提供

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