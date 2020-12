卡地亞必敗經典Must de Cartier 狩獵風潮再現

迎接即將到來的2021年,洋溢1980年代狩獵風潮的卡地亞(CARTIER)Must de Cartier包款將重新回歸!這款包包自1973年問世以來,立刻席捲全球,卡地亞從此開始以酒紅色作為其標誌性色彩,可見其過人魅力。全新作品包括3種尺寸的狩獵包、3種尺寸的半月形包、以及單一尺寸的托特包,備有酒紅色、黑色或米色可供選擇,配以同系列迷你皮夾、通用型翻蓋皮夾、卡片夾和名片夾等小型皮件等,洋溢都市格調、優雅純色與時尚中性風格,全系列將於1月上市。

Must de Cartier設計靈感直接源於具有強烈中性風格的配飾作品,大膽的風格突破傳統包款的古典氣息,洋溢1980年代的復古魅力。全新詮釋的包款傳承經典設計,同時融入現代風格:以小牛皮革打造的包款,內襯柔軟酒紅色小羊皮革,超大型標誌標誌綴於包款中央,經燙印處理並飾有馬鞍針縫線,讓人耳目一新。手提包隱藏內袋中的化妝鏡背面鐫刻代表品牌的巴黎、倫敦和紐約3大代表城市。