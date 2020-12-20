「 IN新竹」出刊！ 3外國大叔攜手介紹美食

最新一期「 IN新竹」將出刊，第8期邀請三名在地外國人帶路，除體驗「在地」異國料理，也藉由大廚們獨有的味蕾及新鮮的眼光，帶民眾一同品嚐新竹市的不同滋味。

市府指出，本期季刊訪問三家異國料理老闆，有來自土耳其的哈比比餐廳、日本的和食川上及馬來西亞的小馬克海南雞飯椰漿飯，在品嚐美味的異國料理的療癒時光，從外國人的眼光發掘許多ㄧ般人稀鬆平常，但對外國人來說卻是特別存在的事物。

位於清華大學南大校區附近有間店面，每到傍晚總是擠滿學生及消費者，來自馬來西亞的小馬客因尋覓不到自己喜愛的家鄉味，便決定投入創業行列。當初為追求夢想來台就讀交大機械，後來尋覓到合適的另一半便在台落地生根，幾乎可說是半個台灣人。

小馬客店內僅販售兩樣主食，海南雞飯與咖哩雞椰漿飯，看似簡單的兩道料理，因小馬客堅持所有的食材必須都要當天準備，開店以來，每天總是門庭若市。

在三位異國大廚帶路後，竹市還有很多外國商店與餐廳值得一探究竟，站前延伸到護城河邊有許多的異國商店，販售著富有東南亞特色的商品，像是鴨仔蛋、魚餅等。竹市金山街因鄰近新竹科學園區，聚集許多商店與各國料理，「 IN新竹」也將逐一介紹。

產業發展處指出，本期「IN新竹」專題報導除帶民眾體驗「在地」異國風情外，因疫情關係大家偏向近距離旅遊，新竹日常單元便由兩位在地小朋友帶大家從新竹市的家庭生活發現迷人的日常風景。