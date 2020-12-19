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設計師汪俐伶狂放電 「電幻1號所」發表視覺系大秀

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
風神系列服裝。圖／WANGLILING提供
風神系列服裝。圖／WANGLILING提供

台灣設計師汪俐伶同名品牌WANGLILING日前在台電新民大樓「電幻1號所」發表「Energy Maker能源自造者『鎏風』永續實驗系列」，以綠能永續為核心，契入獨家布料，表現電、光、風等元素融入服裝設計的創。

因應電幻1號所開館1周年，舉辦多項活動，其中之一由設計師汪俐伶展演20套秀服，分為五個主題包括源電、幻力、鎏風、光流、風神來講述她心中的能量再生概念。而汪俐伶設計的服裝因應5個不同子題，也結合異材質帶來新鮮感，例如結合原住民傳統編織技藝，邀請台東原民編工藝家海陸共同創作，將風流動的各種型態及可水洗的LED織入時裝，表現自然永續、前衛設計與原民文化三者共存的樣貌；此外，以發電起源為概念的金屬線圈，則堆疊成為彈簧來設計服裝；WANGLILING獨家面料向來也以風、光影的流動感來呼應身形的律動線條，鎏風系列的4套服裝也成了本次大秀中最性感柔美的表現。

汪俐伶常邀請朋友一起來加入發表的行列，本次大秀也不例外，邀請旅法當代舞蹈家Isaac Lim為整場大秀帶來視覺饗宴，禪學珠寶品牌「以覺學INTZUITION」、獨立帽飾設計師品牌「Winnie Lin Millinery」和德國頂級眼鏡「ic! Berlin」都成為這場大秀的一部分，共同演繹設計和綠能永續為主軸的大秀展演。

開場的源電系列服裝以金屬線圈為設計細節。圖／WANGLILING提供
開場的源電系列服裝以金屬線圈為設計細節。圖／WANGLILING提供
汪俐伶本次總共發表20套服裝，用以講述綠能、永續的時尚概念。圖／WANGLILING提供
汪俐伶本次總共發表20套服裝，用以講述綠能、永續的時尚概念。圖／WANGLILING提供
鎏風系列服裝是這次最性感的系列。圖／WANGLILING提供
鎏風系列服裝是這次最性感的系列。圖／WANGLILING提供
旅法當代舞蹈家Isaac Lim精湛現代舞為大秀開場。圖／WANGLILING提供
旅法當代舞蹈家Isaac Lim精湛現代舞為大秀開場。圖／WANGLILING提供
（左起）台電公眾服務處長袁梅玲、服裝設計師汪俐伶、台電發言人張廷抒、好事交易所主理人David Lo出席大秀。圖／WANGLILING提供
（左起）台電公眾服務處長袁梅玲、服裝設計師汪俐伶、台電發言人張廷抒、好事交易所主理人David Lo出席大秀。圖／WANGLILING提供
幻力系列服裝。圖／WANGLILING提供
幻力系列服裝。圖／WANGLILING提供
「Energy Maker能源自造者『鎏風』永續實驗系列」日前在台電電幻一號所登場。圖／WANGLILING提供
「Energy Maker能源自造者『鎏風』永續實驗系列」日前在台電電幻一號所登場。圖／WANGLILING提供
光流系列服裝。圖／WANGLILING提供
光流系列服裝。圖／WANGLILING提供

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