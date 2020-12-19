設計師汪俐伶狂放電 「電幻1號所」發表視覺系大秀

台灣設計師汪俐伶同名品牌WANGLILING日前在台電新民大樓「電幻1號所」發表「Energy Maker能源自造者『鎏風』永續實驗系列」，以綠能永續為核心，契入獨家布料，表現電、光、風等元素融入服裝設計的創。

因應電幻1號所開館1周年，舉辦多項活動，其中之一由設計師汪俐伶展演20套秀服，分為五個主題包括源電、幻力、鎏風、光流、風神來講述她心中的能量再生概念。而汪俐伶設計的服裝因應5個不同子題，也結合異材質帶來新鮮感，例如結合原住民傳統編織技藝，邀請台東原民編工藝家海陸共同創作，將風流動的各種型態及可水洗的LED織入時裝，表現自然永續、前衛設計與原民文化三者共存的樣貌；此外，以發電起源為概念的金屬線圈，則堆疊成為彈簧來設計服裝；WANGLILING獨家面料向來也以風、光影的流動感來呼應身形的律動線條，鎏風系列的4套服裝也成了本次大秀中最性感柔美的表現。