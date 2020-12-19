已婚男人好悲哀？不！「我尻尻、我驕傲！」是真男人

「我尻尻、我驕傲！」最近不少已婚男網友高喊著這個口號，妻子生育之後，「性」趣缺缺，想盡理由推託房事，讓男性們碰一鼻子灰，自討沒趣，但又不想對外發展，在網路約砲，或出去「吃魚喝茶」，只能回到年少時代，讚嘆雙手萬能。

有網友在網路描述婚後17年來的性史，前兩年，小孩還沒出生，兩人乾柴烈火，有了寶寶後，太太幾乎提不起「性」致，幾乎所有的性生活，都必須由他積極發動，但另一半卻冷處理、不願意配合。

理由總是「好累」，必須等到心情好，遇到黃道吉日或國定假日，才願意點頭，網友感嘆「去行天宮擲聖杯的機率還比較高。」

等到躺下來，妻子指定兩個奧運標準動作，他必須又搖又動，但她卻像是被麻醉的陸地生物一樣，「敵動、她不動」，只能認真賣力地讓對方爽，這比跑5000公尺還要累。

網友自訴，「這種屈辱的生活過了近15年，慢慢的我學會了調適自己」，將雙手鍛鍊到無比靈巧，加上精確的網頁關鍵字，搜尋技巧，終於擺脫對另一半的需求，重拾男性自尊心。

最近敵我消長，另一半常間接、暗示地提出索求，但他已非吳下阿蒙，「不求人最大」，直接倒頭就睡，完美體現「無欲無求」四字的精髓，靠著自己雙手尻出一片天，「今晚我想來點波多野結衣的砲彈飛牛奶。」

該貼文引起已婚男子熱烈迴響，原來不少人遇到相同問題，「太太就是不給，想要就自己來」，就有網友戲謔地回應「練就好手藝，是男人必須的課題。」、「尻尻路上你並不孤單。」

另有網友自嘲，「可能是我太太韓劇追得太凶，這十幾年來，習慣那些帥到翻天的歐巴，轉頭回來看到我，可能真的會想吐吧，也難怪對我敬而遠之。」

有人則以進化論來解釋女人婚後無欲的現象，當人類完成繁衍後代任務，就會失去性需求。有的則是相當理智，「反正年紀慢慢大了，這些事情就慢慢釋懷了。」、「多讀書提升心靈層次，比較重要。」

面臨不得已的無性婚姻生活，眾多已婚男性也只能無奈地喊著「我尻尻、我驕傲」。

對此，性學博士、婦科權威鄭丞傑表示，「女人四十如狼、五十如虎」這句話只是反映出少數熟女的性需求，大部分女生於生兒育女後，性欲幾乎處於熄火狀態，不容易被激發。

從生理來看，睪固酮是引發性欲烈火的引信，男性從青春期起分泌旺盛，只要看到色色的圖片影像，甚至一想到性愛場景，就容易衝動、勃起，正所謂「精蟲衝腦」。

反觀女性，平均睪固酮濃度僅約男性的二十分之一，且做愛時，需要有「愛的感覺」，如果忙著工作、做家事、照顧孩子，身體疲累，當然性欲愈來愈低，只想交差了事，或是找藉口推託。

不過，性愛是婚姻生活的潤滑劑，如果太太都不給，有些男人可能以此作為吃魚喝茶（嫖妓）的藉口，甚至找小三。鄭丞傑提醒，已婚人妻如果真不想做愛，也應顧及另一半性需求，適時地「出手」、「出口」也是不錯方式。

至於這群「我尻尻、我驕傲！」的已婚男性，鄭丞傑認為，他們可說是新時代的好男人，寧願自己來，也不想對外發展，確實DIY要比嫖妓來得安全，且不會損及婚姻。

但臨床發現，有些太太撞見另一半看著影片自慰時，內心受到重創，認為先生惡心、變態。只是妻子如果不給碰，而又不准自家丈夫「尻尻」，這男人未免活得太命苦、太卑微。