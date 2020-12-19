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感受義式生活風格！D&L丹意信實獨家代理Flexform進台
喜歡摩登、簡約的居家風格嗎？那麼義大利設計家居品牌Flexform，能滿足創造雅致的風格。由D&L丹意信實集團獨家引進的Flexform，品牌旗艦概念門市於12月中旬正式開幕，邀請大家品味義大利的居家時尚。
Flexform著重優雅生活，以及專心一致的製造品質，最著名的商品是沙發，兼具舒適的支撐力與彈性，打造出最舒適的沙發。1959年，創立於義大利北方小鎮Meda的Flexform，以傳統工藝技法，加入當代摩登的設計風格，創造每件產品，從設計發想、產品製作與完成，都堅持在義大利完成，另也與多位設計師打造聯名作品，包括Antonio Citterio 、Joe Colombo、Asnago Vender等，為品牌注入摩登魅力。
Flexform的作品，特別重視材質，從皮革、織物、木材到金屬，都必須符合嚴格標準，沙發墊中選用的羽絨填充物，只選用榮獲國家認證 （Assopiuma Gold Certified）的鵝絨，沙發也是Flexform最著名的商品，設計上講究平衡結構，並與居家風格融為一體。
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