感受義式生活風格！D&L丹意信實獨家代理Flexform進台

喜歡摩登、簡約的居家風格嗎？那麼義大利設計家居品牌Flexform，能滿足創造雅致的風格。由D&L丹意信實集團獨家引進的Flexform，品牌旗艦概念門市於12月中旬正式開幕，邀請大家品味義大利的居家時尚。

Flexform著重優雅生活，以及專心一致的製造品質，最著名的商品是沙發，兼具舒適的支撐力與彈性，打造出最舒適的沙發。1959年，創立於義大利北方小鎮Meda的Flexform，以傳統工藝技法，加入當代摩登的設計風格，創造每件產品，從設計發想、產品製作與完成，都堅持在義大利完成，另也與多位設計師打造聯名作品，包括Antonio Citterio 、Joe Colombo、Asnago Vender等，為品牌注入摩登魅力。