聽新聞
test
0:00 / 0:00

感受義式生活風格！D&L丹意信實獨家代理Flexform進台

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供

喜歡摩登、簡約的居家風格嗎？那麼義大利設計家居品牌Flexform，能滿足創造雅致的風格。由D&L丹意信實集團獨家引進的Flexform，品牌旗艦概念門市於12月中旬正式開幕，邀請大家品味義大利的居家時尚。

Flexform著重優雅生活，以及專心一致的製造品質，最著名的商品是沙發，兼具舒適的支撐力與彈性，打造出最舒適的沙發。1959年，創立於義大利北方小鎮Meda的Flexform，以傳統工藝技法，加入當代摩登的設計風格，創造每件產品，從設計發想、產品製作與完成，都堅持在義大利完成，另也與多位設計師打造聯名作品，包括Antonio Citterio 、Joe Colombo、Asnago Vender等，為品牌注入摩登魅力。

Flexform的作品，特別重視材質，從皮革、織物、木材到金屬，都必須符合嚴格標準，沙發墊中選用的羽絨填充物，只選用榮獲國家認證 （Assopiuma Gold Certified）的鵝絨，沙發也是Flexform最著名的商品，設計上講究平衡結構，並與居家風格融為一體。

丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供
丹意信實集團代理義大利頂級設計家居品牌Flexform。圖／丹意信實集團提供

義大利 品牌

延伸閱讀

呂紹嘉指揮歌劇波希米亞人 用音樂訴說年輕夢想

凱特、梅根誰才是時尚女王？結果令人驚奇！

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

義大利今年總死亡數恐創戰後新高！專家轟政府應對疫情一直很慢

相關新聞

台灣人保養大調查！最煩痘痘、最愛化妝水⋯妳中幾項？

一提到保養，你／妳最煩惱什麼事？最愛用哪種產品？由「綠藤生機」發起的「純淨保養調查」，共調查了18,269的19～65歲...

感受義式生活風格！D&L丹意信實獨家代理Flexform進台

喜歡摩登、簡約的居家風格嗎？那麼義大利設計家居品牌Flexform，能滿足創造雅致的風格。由D&L丹意信實集團獨家引進的...

New Era聯名科米蛙、:CHOCOOLATE攜手櫻桃小丸子賣萌比人氣

可愛的動畫角色，總讓人看了覺得被療癒，因此才能維持高人氣。New Era就與《芝麻街Sesame Street》芝麻街靈...

超夢幻！Snob耶誕公益毛衣 給自己溫暖、也給他人溫暖

在象徵感恩與歡聚的耶誕節，複合精品店Snob主理人曹詩薇邀請了她的閨密李詩語，於Snob首度發表李詩語毛衣品牌Wonde...

小羊們必收藏！Supreme推出瑪麗亞凱莉跨界合作T恤

每年在歐美國家到了11月開始，天后瑪麗亞凱莉的神曲《All I Want For Christmas Is You》就會...

TAG Heuer傳奇表款拍賣創紀錄 Steve McQueen加持落槌價7,300萬元

有名人加持、或是故事的表款最受到消費者的青睞，所以當初代表款出現在國際拍賣會場，自然就會成為各家矚目的焦點。近期，富藝斯...

天王天后都愛PIETY派。對 耶誕限定「草莓甜派」開賣

草莓季到了！手工派品牌「PIETY派。對」推出全新「草莓叮叮噹」甜派，搭配季節限定耶誕包裝，外盒運用繩線組成耶誕樹意象，...

調酒 X 藝術 台北文華東方喝出「荖葉、刺蔥與馬告」

當調酒遇上當代藝術，再將檳榔葉、刺蔥與馬告調進酒裡，會是何種面貌與滋味？台北文華東方酒店旗下的「M.O. Bar」首度跨...

耶誕喝丹堤「買1送1」！12月底前天天玩「翻牌」送鬆餅

歡樂溫馨的耶誕節即將到來，別忘了當天與好友分享一杯香醇咖啡。丹堤咖啡12/25(五)耶誕節當天推出買1送1快閃活動，只要...

E.SO瘦子肌膚「Man到發亮」！靠擦IPSA第9代ME小白瓶

近期成為「行走費洛蒙」代表的E.SO瘦子，即使工作滿檔，但臉上的肌膚，依舊「Man到發亮」，原來喜歡簡單保養的他，近期都...

露營正夯 桃市府明在石門水庫首辦運動露營大賞

露營是近年最夯的戶外休閒活動，桃園市政府觀光旅遊局明天將在石門水庫溪洲旅遊服務區首度舉行2020運動露營大賞，不僅規畫5...

麗寶跨年元旦6000發煙火齊發！ 再送獨家限量口罩

麗寶跨年元旦將有6000發煙火可欣賞，另外送獨家限量口罩，麗寶樂園渡假區今年跨年安排雙演唱會、雙煙火秀，12月31日及1...

熱門新聞

北台灣濕冷再忍3天！ 吳德榮：不會持續到明年

心理測驗／三角圖是帳篷或金字塔？ 測出自我的精神年齡

雪隧事故返宜旅客塞爆市府轉運站 乘客：隊伍滿到站外

科羅旺颱風最快明生成！全台下雨 冬至玉山可望降雪

「喜歡也不說出口」3大超被動星座，巨蟹、水瓶愛自閉

男曝「高額工資」嘆年輕人不愛做工 網揭現實面：用生命換錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。