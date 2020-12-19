台灣人保養大調查！最煩痘痘、最愛化妝水⋯妳中幾項？

一提到保養，你／妳最煩惱什麼事？最愛用哪種產品？由「綠藤生機」發起的「純淨保養調查」，共調查了18,269的19～65歲消費者，其中95%是女性，發現台灣人最煩惱的肌膚問題是「痘痘、粉刺」，而大家最常使用的保養品是「化妝水」，而且超過58%的人，不會換季就換保養品，而是減少用量，另也發現「油保養」成為新風潮。

根據調查中發現，台灣人最煩惱的肌膚問題，依序是痘痘粉刺、毛孔粗大與肌膚缺水不保濕，其中35～44歲最在意保濕；至於大家常用的保養程序，最常用化妝水，接著是精華液與乳液，接下來才是面膜、眼霜或眼部精華等。

不少保養品牌會喊出「換季保養」，不同季節要使用不同保養品，但有58%消費者卻不會更換，而是調整用量。

至於綠藤生機喊出的「純淨保養」，僅有4成消費者聽過，代表未來還有很大的空間。

不過，不少消費者，超過88%也認同「保養簡單化」，更認同保養可以捨棄不必要的成分，但卻只有18%消費者以2步驟保養。另外綠藤提倡的水油兩步驟保養，更建議使用油保養。其中綠藤生機的明星商品奇蹟辣木油，源自進口公平貿易辣木油，更打造非洲最大的有機辣木田，改善迦納2,500個小農家庭的生活品質。

過去10年來，綠藤生機喊出純淨保養，鼓勵大家減少保養步驟，綠藤共同創辦人暨執行長鄭涵睿表示，下個10年，希望將來自台灣的「純淨」聲音，傳遞給其他市場的消費者。綠藤以港澳為海外第一站，今年也進軍馬來西亞。