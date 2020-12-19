聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人保養大調查！最煩痘痘、最愛化妝水⋯妳中幾項？

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿 Harris（左）、共同創辦人暨產品研發負責人廖怡雯 Evelyn（右）提倡「純淨保養」。圖／綠藤生機提供
綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿 Harris（左）、共同創辦人暨產品研發負責人廖怡雯 Evelyn（右）提倡「純淨保養」。圖／綠藤生機提供

一提到保養，你／妳最煩惱什麼事？最愛用哪種產品？由「綠藤生機」發起的「純淨保養調查」，共調查了18,269的19～65歲消費者，其中95%是女性，發現台灣人最煩惱的肌膚問題是「痘痘、粉刺」，而大家最常使用的保養品是「化妝水」，而且超過58%的人，不會換季就換保養品，而是減少用量，另也發現「油保養」成為新風潮。

根據調查中發現，台灣人最煩惱的肌膚問題，依序是痘痘粉刺、毛孔粗大與肌膚缺水不保濕，其中35～44歲最在意保濕；至於大家常用的保養程序，最常用化妝水，接著是精華液與乳液，接下來才是面膜、眼霜或眼部精華等。

不少保養品牌會喊出「換季保養」，不同季節要使用不同保養品，但有58%消費者卻不會更換，而是調整用量。

至於綠藤生機喊出的「純淨保養」，僅有4成消費者聽過，代表未來還有很大的空間。

不過，不少消費者，超過88%也認同「保養簡單化」，更認同保養可以捨棄不必要的成分，但卻只有18%消費者以2步驟保養。另外綠藤提倡的水油兩步驟保養，更建議使用油保養。其中綠藤生機的明星商品奇蹟辣木油，源自進口公平貿易辣木油，更打造非洲最大的有機辣木田，改善迦納2,500個小農家庭的生活品質。

過去10年來，綠藤生機喊出純淨保養，鼓勵大家減少保養步驟，綠藤共同創辦人暨執行長鄭涵睿表示，下個10年，希望將來自台灣的「純淨」聲音，傳遞給其他市場的消費者。綠藤以港澳為海外第一站，今年也進軍馬來西亞

慶祝成立10年，綠藤發芽即日起至12月30日，舉辦周年慶，包括活萃修護精華露、綠色海洋精華油、專心護唇油，都有特惠組，另也有滿額禮綠藤獨家設計款印花口罩、會員專屬加碼的綠藤 X 春池玻璃 純淨再生玻璃水杯組。

綠藤生機講究「純淨保養」。圖／綠藤生機提供
綠藤生機講究「純淨保養」。圖／綠藤生機提供
綠藤生機講究「純淨保養」。圖／綠藤生機提供
綠藤生機講究「純淨保養」。圖／綠藤生機提供
綠藤生機舉辦「純淨保養大調查」。圖／綠藤生機提供
綠藤生機舉辦「純淨保養大調查」。圖／綠藤生機提供

台灣人 換季 馬來西亞

延伸閱讀

外資機構大調查：機器人、電商 2021投資亮點

PIMCO亞太大調查 台灣人投資信心最強

保養品搶攻雙12！ Kiehl's契爾氏推金盞花化妝水定期購

日本小學生崇拜大調查！「最愛媽媽」輸給鬼滅之刃的他

相關新聞

台灣人保養大調查！最煩痘痘、最愛化妝水⋯妳中幾項？

一提到保養，你／妳最煩惱什麼事？最愛用哪種產品？由「綠藤生機」發起的「純淨保養調查」，共調查了18,269的19～65歲...

New Era聯名科米蛙、:CHOCOOLATE攜手櫻桃小丸子賣萌比人氣

可愛的動畫角色，總讓人看了覺得被療癒，因此才能維持高人氣。New Era就與《芝麻街Sesame Street》芝麻街靈...

超夢幻！Snob耶誕公益毛衣 給自己溫暖、也給他人溫暖

在象徵感恩與歡聚的耶誕節，複合精品店Snob主理人曹詩薇邀請了她的閨密李詩語，於Snob首度發表李詩語毛衣品牌Wonde...

小羊們必收藏！Supreme推出瑪麗亞凱莉跨界合作T恤

每年在歐美國家到了11月開始，天后瑪麗亞凱莉的神曲《All I Want For Christmas Is You》就會...

TAG Heuer傳奇表款拍賣創紀錄 Steve McQueen加持落槌價7,300萬元

有名人加持、或是故事的表款最受到消費者的青睞，所以當初代表款出現在國際拍賣會場，自然就會成為各家矚目的焦點。近期，富藝斯...

天王天后都愛PIETY派。對 耶誕限定「草莓甜派」開賣

草莓季到了！手工派品牌「PIETY派。對」推出全新「草莓叮叮噹」甜派，搭配季節限定耶誕包裝，外盒運用繩線組成耶誕樹意象，...

調酒 X 藝術 台北文華東方喝出「荖葉、刺蔥與馬告」

當調酒遇上當代藝術，再將檳榔葉、刺蔥與馬告調進酒裡，會是何種面貌與滋味？台北文華東方酒店旗下的「M.O. Bar」首度跨...

耶誕喝丹堤「買1送1」！12月底前天天玩「翻牌」送鬆餅

歡樂溫馨的耶誕節即將到來，別忘了當天與好友分享一杯香醇咖啡。丹堤咖啡12/25(五)耶誕節當天推出買1送1快閃活動，只要...

E.SO瘦子肌膚「Man到發亮」！靠擦IPSA第9代ME小白瓶

近期成為「行走費洛蒙」代表的E.SO瘦子，即使工作滿檔，但臉上的肌膚，依舊「Man到發亮」，原來喜歡簡單保養的他，近期都...

露營正夯 桃市府明在石門水庫首辦運動露營大賞

露營是近年最夯的戶外休閒活動，桃園市政府觀光旅遊局明天將在石門水庫溪洲旅遊服務區首度舉行2020運動露營大賞，不僅規畫5...

麗寶跨年元旦6000發煙火齊發！ 再送獨家限量口罩

麗寶跨年元旦將有6000發煙火可欣賞，另外送獨家限量口罩，麗寶樂園渡假區今年跨年安排雙演唱會、雙煙火秀，12月31日及1...

張克勤、魏華萱直播超「辣」 「金蘭」雙辣醬玩創意

入冬逢最強冷空氣來襲，「麻辣」滋味最暖心。金蘭食品推出「金蘭哇辣醬」和「⾦蘭⿇辣鍋底醬」兩款香辣醬，在家就能做出百變暖胃...

熱門新聞

北台灣濕冷再忍3天！ 吳德榮：不會持續到明年

心理測驗／三角圖是帳篷或金字塔？ 測出自我的精神年齡

國泰航空旅遊史同意書大陸包含台灣 民航局要求改正

雪隧事故返宜旅客塞爆市府轉運站 乘客：隊伍滿到站外

科羅旺颱風最快明生成！全台下雨 冬至玉山可望降雪

「喜歡也不說出口」3大超被動星座，巨蟹、水瓶愛自閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。