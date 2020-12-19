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New Era聯名科米蛙、:CHOCOOLATE攜手櫻桃小丸子賣萌比人氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
《櫻桃小丸子》問世30周年，潮牌:CHOCOOLATE再度跨界，推出一系列讓人愛不釋手的聯名款。圖／I.T提供
《櫻桃小丸子》問世30周年，潮牌:CHOCOOLATE再度跨界，推出一系列讓人愛不釋手的聯名款。圖／I.T提供

可愛的動畫角色，總讓人看了覺得被療癒，因此才能維持高人氣。New Era就與《芝麻街Sesame Street》芝麻街靈魂人物「科米蛙」攜手顛覆潮帽。而今年也是《櫻桃小丸子》問世30周年，潮牌:CHOCOOLATE再度跨界，推出一系列讓人愛不釋手的聯名款。

兒童教育電視節目《芝麻街》有許多陪伴大家成長的經典角色，其中宛如最佳綠葉的「科米蛙」更是受到許多人愛戴，連人氣影集《奧維爾號》中都曾出現其身影。而不得不提的是這個超人氣的角色，今年其實已滿65歲，因此New Era便以此為藉，推出Kermit the Frog聯名帽款。運用59FIFTY、9FIFTY、9FORTY KF等三款帽型，分別以刺繡的方式裝飾了「科米蛙」頭像及代表Kermit the Frog的「K」字樣於帽前或側邊。簡單質感又不失逗趣的設計，如同「科米蛙」獨具特色的外觀與角色魅力，潮流迷們必收藏。

:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列針織衫3,359元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列針織衫3,359元。圖／I.T提供

問世30年的《櫻桃小丸子》也同樣受到觀眾愛戴，於是潮牌:CHOCOOLATE將「小丸子」及她的好友「花輪同學」和「小玉」運用於設計上，推出一系列可愛有趣的聯名單品。全系列以紅色及綠色為主色調，再搭配:CHOCOOLATE常用的黑、白及灰色，以三位主角的大頭圖案、或他們穿上:CHOCOOLATE圓領衫圖案作為印花，彰顯這次合作的獨特性。除了基本款的圓領衫及連帽上衣外，這次聯名更以「校園風」為主打，帶來女裝襯衫及開襟針織衫。均飾以小丸子圖案於胸口上；襯衫備有格紋拼布及牛仔兩個選擇，針織衫則提供藍、白兩色。

:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列連帽上衣2,999元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列連帽上衣2,999元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列漁夫帽1,499元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列漁夫帽1,499元。圖／I.T提供

New Era Kermit the Frog聯名系列9FORTY KF帽1,380元。圖／New Era提供
New Era Kermit the Frog聯名系列9FORTY KF帽1,380元。圖／New Era提供

:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列圓領衫2,559元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列圓領衫2,559元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列連帽上衣2,999元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列連帽上衣2,999元。圖／I.T提供

New Era Kermit the Frog聯名系列59FIFTY帽1,680元。圖／New Era提供
New Era Kermit the Frog聯名系列59FIFTY帽1,680元。圖／New Era提供

:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列襯衫3,359元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列襯衫3,359元。圖／I.T提供

New Era Kermit the Frog聯名系列9FORTY KF帽1,380元。圖／New Era提供
New Era Kermit the Frog聯名系列9FORTY KF帽1,380元。圖／New Era提供

:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列上衣2,859元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子聯名系列上衣2,859元。圖／I.T提供

櫻桃小丸子

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