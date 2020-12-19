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小羊們必收藏！Supreme推出瑪麗亞凱莉跨界合作T恤

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作，特別在冬季系列中，添加了一款限定版的T恤。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作，特別在冬季系列中，添加了一款限定版的T恤。圖／摘自Supreme官網

每年在歐美國家到了11月開始，天后瑪麗亞凱莉的神曲《All I Want For Christmas Is You》就會再度回到當季排行榜的前五名之內，這首發行已經超過25年的歌曲，人氣歷久不衰，更造就了瑪麗亞凱莉對於耶誕節的意義。因此，潮牌Supreme在曝光了冬季系列中，就與其合作，推出限定T恤，意圖榨乾粉絲（小羊們）的荷包。

迎接即將到來的耶誕節，潮牌Supreme也難得的推出應景之作，那就是與天后瑪麗亞凱莉合作，特別在冬季系列中，添加了一款限定版的T恤。採用收錄了耶誕必聽神曲《All I Want for Christmas Is You》所屬專輯《Merry Christmas》的封面，瑪麗亞凱莉身穿耶誕老人裝的圖案印製在T恤上。不僅如此，上面附有瑪麗亞凱莉親筆簽名的「To Supreme, Merry Christmas Baby」字樣，提供了4款顏色，讓原本並非Supreme支持者的歌迷們，也想要擁有這件T恤，因此上架立即就被秒殺。

潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作限定T恤，一共推出4款顏色。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作限定T恤，一共推出4款顏色。圖／摘自Supreme官網

同樣是話題聯名的還有，日本潮流教父藤原浩旗下品牌fragment design與人氣電玩《Cyberpunk 2077》的合作系列。即便近期《Cyberpunk 2077》在各地的災情不斷，但仍無法阻擋粉絲熱切想要擁有周邊商品的心，藤原浩結合了電玩的未來科幻感以及招牌閃電Logo的概念，創造了包含連帽上衣、T恤和購物袋等單品，沒有大肆宣傳 ，也僅限於網路購買，依舊銷售一空。

潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作限定T恤，圖案為專輯《Merry Christmas》的封面。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作限定T恤，圖案為專輯《Merry Christmas》的封面。圖／摘自Supreme官網

藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合作系列購物袋。圖／摘自HBX.com
藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合作系列購物袋。圖／摘自HBX.com

藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合作系列上衣。圖／摘自HBX.com
藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合作系列上衣。圖／摘自HBX.com

耶誕節

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