聽新聞
test
0:00 / 0:00
超夢幻！Snob耶誕公益毛衣 給自己溫暖、也給他人溫暖
在象徵感恩與歡聚的耶誕節，複合精品店Snob主理人曹詩薇邀請了她的閨密李詩語，於Snob首度發表李詩語毛衣品牌Wonder Of Wonders，並展開銷售部分捐助公益的活動。
Wonder Of Wonders創辦人李詩語在澳洲長大，回台灣後創立個人部落格，在社群分享時尚見解，也因為到Snob購物而和曹詩薇成為好友；今年度10月李詩語成立個人毛衣品牌Wonder Of Wonders，兩人就共同計劃了在耶誕節期間於Snob發表，同時也捐出部分收益所得，曹詩薇表示，「相較潮流單品，我更喜歡不退流行的款式，一樣的衣服在不同時間拿出來穿、有不同搭配、不同心情，充滿穿搭樂趣；Wonder Of Wonders毛衣正是如此，任何時候拿出來穿都不過時，可以搭長襪、牛仔褲、裙裝等等，小個子女生還可以搭出下衣失蹤的可愛性感。」
這次Snob以曹詩薇喜愛的蜜桃粉色作為「Merry Little Christmas Party」耶誕樹主視覺，同時展出Wonder Of Wonders毛衣。Wonderland長版毛衣靈感都來自「愛麗絲夢遊仙境」故事，例如白色就是跟著白兔走（Follow The White Rabbit）；短版毛衣運用李詩語所喜愛的巴黎、東京、雪梨、紐約發想，耶誕限定單品則以奧黛麗赫本的箴言「隨著你年歲增長，你將發現你有兩隻手，一隻手用來幫助自己，另一隻用來幫助別人」為靈感，打造兩袖不同色的拼色設計，為契合「給自己溫暖、也給他人溫暖」的寓意，全系列將自即日起陳列至1月19日止，收益的10%捐贈至UNICEF與蒲公英希望基金會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言