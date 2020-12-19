超夢幻！Snob耶誕公益毛衣 給自己溫暖、也給他人溫暖

在象徵感恩與歡聚的耶誕節，複合精品店Snob主理人曹詩薇邀請了她的閨密李詩語，於Snob首度發表李詩語毛衣品牌Wonder Of Wonders，並展開銷售部分捐助公益的活動。

Wonder Of Wonders創辦人李詩語在澳洲長大，回台灣後創立個人部落格，在社群分享時尚見解，也因為到Snob購物而和曹詩薇成為好友；今年度10月李詩語成立個人毛衣品牌Wonder Of Wonders，兩人就共同計劃了在耶誕節期間於Snob發表，同時也捐出部分收益所得，曹詩薇表示，「相較潮流單品，我更喜歡不退流行的款式，一樣的衣服在不同時間拿出來穿、有不同搭配、不同心情，充滿穿搭樂趣；Wonder Of Wonders毛衣正是如此，任何時候拿出來穿都不過時，可以搭長襪、牛仔褲、裙裝等等，小個子女生還可以搭出下衣失蹤的可愛性感。」