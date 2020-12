超夢幻！Snob耶誕公益毛衣 給自己溫暖、也給他人溫暖

在象徵感恩與歡聚的耶誕節,複合精品店Snob主理人曹詩薇邀請了她的閨密李詩語,於Snob首度發表李詩語毛衣品牌Wonder Of Wonders,並展開銷售部分捐助公益的活動。

Wonder Of Wonders創辦人李詩語在澳洲長大,回台灣後創立個人部落格,在社群分享時尚見解,也因為到Snob購物而和曹詩薇成為好友;今年度10月李詩語成立個人毛衣品牌Wonder Of Wonders,兩人就共同計劃了在耶誕節期間於Snob發表,同時也捐出部分收益所得,曹詩薇表示,「相較潮流單品,我更喜歡不退流行的款式,一樣的衣服在不同時間拿出來穿、有不同搭配、不同心情,充滿穿搭樂趣;Wonder Of Wonders毛衣正是如此,任何時候拿出來穿都不過時,可以搭長襪、牛仔褲、裙裝等等,小個子女生還可以搭出下衣失蹤的可愛性感。」