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超夢幻！Snob耶誕公益毛衣 給自己溫暖、也給他人溫暖

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Snob主理人曹詩薇和Wonder Of Wonders品牌創辦人李詩語共同在耶誕節策畫公益活動。圖／Snob提供
Snob主理人曹詩薇和Wonder Of Wonders品牌創辦人李詩語共同在耶誕節策畫公益活動。圖／Snob提供

在象徵感恩與歡聚的耶誕節，複合精品店Snob主理人曹詩薇邀請了她的閨密李詩語，於Snob首度發表李詩語毛衣品牌Wonder Of Wonders，並展開銷售部分捐助公益的活動。

Wonder Of Wonders創辦人李詩語在澳洲長大，回台灣後創立個人部落格，在社群分享時尚見解，也因為到Snob購物而和曹詩薇成為好友；今年度10月李詩語成立個人毛衣品牌Wonder Of Wonders，兩人就共同計劃了在耶誕節期間於Snob發表，同時也捐出部分收益所得，曹詩薇表示，「相較潮流單品，我更喜歡不退流行的款式，一樣的衣服在不同時間拿出來穿、有不同搭配、不同心情，充滿穿搭樂趣；Wonder Of Wonders毛衣正是如此，任何時候拿出來穿都不過時，可以搭長襪、牛仔褲、裙裝等等，小個子女生還可以搭出下衣失蹤的可愛性感。」

這次Snob以曹詩薇喜愛的蜜桃粉色作為「Merry Little Christmas Party」耶誕樹主視覺，同時展出Wonder Of Wonders毛衣。Wonderland長版毛衣靈感都來自「愛麗絲夢遊仙境」故事，例如白色就是跟著白兔走（Follow The White Rabbit）；短版毛衣運用李詩語所喜愛的巴黎、東京、雪梨、紐約發想，耶誕限定單品則以奧黛麗赫本的箴言「隨著你年歲增長，你將發現你有兩隻手，一隻手用來幫助自己，另一隻用來幫助別人」為靈感，打造兩袖不同色的拼色設計，為契合「給自己溫暖、也給他人溫暖」的寓意，全系列將自即日起陳列至1月19日止，收益的10%捐贈至UNICEF與蒲公英希望基金會。

耶誕節限定款毛衣，6,880元。圖／Snob提供
耶誕節限定款毛衣，6,880元。圖／Snob提供
李詩語詮釋耶誕限定系列毛衣。圖／Snob提供
李詩語詮釋耶誕限定系列毛衣。圖／Snob提供
城市系列東京短毛衣，6,880元。圖／Snob提供
城市系列東京短毛衣，6,880元。圖／Snob提供
城市系列巴黎短毛衣，6,880元。圖／Snob提供
城市系列巴黎短毛衣，6,880元。圖／Snob提供
城市系列雪梨短毛衣，這也是李詩語從小長大的地方。圖／Snob提供
城市系列雪梨短毛衣，這也是李詩語從小長大的地方。圖／Snob提供
紅色長版毛衣靈感來自「愛麗絲夢遊仙境」中把玫瑰漆成紅色（Paint the Roses Red），6,880元。圖／Snob提供
紅色長版毛衣靈感來自「愛麗絲夢遊仙境」中把玫瑰漆成紅色（Paint the Roses Red），6,880元。圖／Snob提供
即日起Snob展售Wonder Of Wonders全新毛衣系列。圖／Snob提供
即日起Snob展售Wonder Of Wonders全新毛衣系列。圖／Snob提供
耶誕節限定款毛衣，6,880元。圖／Snob提供
耶誕節限定款毛衣，6,880元。圖／Snob提供
Snob主理人曹詩薇（左）、Wonder Of Wonders品牌創辦人李詩語共同在耶誕節策畫公益活動。圖／Snob提供
Snob主理人曹詩薇（左）、Wonder Of Wonders品牌創辦人李詩語共同在耶誕節策畫公益活動。圖／Snob提供
Snob主理人曹詩薇身穿黑色長版毛衣，靈感來自「愛麗絲夢遊仙境」廢話詩中的惡龍。圖／Snob提供
Snob主理人曹詩薇身穿黑色長版毛衣，靈感來自「愛麗絲夢遊仙境」廢話詩中的惡龍。圖／Snob提供

品牌 耶誕節

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