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TAG Heuer傳奇表款拍賣創紀錄 Steve McQueen加持落槌價7,300萬元

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
傳奇男星Steve McQueen在賽車電影《極速狂飆》中，所配戴的Monaco計時碼表，拍賣出新天價。圖／TAG Heuer提供
傳奇男星Steve McQueen在賽車電影《極速狂飆》中，所配戴的Monaco計時碼表，拍賣出新天價。圖／TAG Heuer提供

有名人加持、或是故事的表款最受到消費者的青睞，所以當初代表款出現在國際拍賣會場，自然就會成為各家矚目的焦點。近期，富藝斯拍賣行（Phillips）就攜手Bacs & Russo於紐約鐘表旗艦拍賣會上，拍出一只泰格豪雅（TAG Heuer）在經典賽車電影《極速狂飆（Le Mans）》中曾使用過的Monaco計時碼表，落槌價220萬美元（約7,300萬台幣），也創下了品牌在拍賣市場的新紀錄。

就如同Paul Newman之於勞力士的Daytona，TAG Heuer的經典Monaco計時碼表也因為傳奇男星Steve McQueen在賽車電影《極速狂飆》中配戴而廣為人知。近期富藝斯拍賣行和鐘表顧問公司Bacs & Russo合作，於紐約舉辦的旗艦拍賣會，就呈現了當年在電影中，Steve McQueen實際配戴使用的Monaco腕表，而且如同先前預估的，競拍只花了7分鐘，就刷新品牌在拍賣市場上的新天價，包含佣金拍出約7,300萬元，讓與會者都感到驚訝。

在賽車電影《極速狂飆》中，Steve McQueen配戴的Monaco計時碼表，儼然成為當代傳奇腕表。圖／TAG Heuer提供
在賽車電影《極速狂飆》中，Steve McQueen配戴的Monaco計時碼表，儼然成為當代傳奇腕表。圖／TAG Heuer提供

但除了新天價之外，這只Steve McQueen曾經配戴過的腕表，背後故事更是有趣。委託拍賣的人正是當年參與電影《極速狂飆》的首席機械師Haig Alltounian，因此可見表背鐫刻了「TO HAIG Le MANS 1970」字樣。在電影特效尚不發達的年代，若需要拍攝高難度的動作，就必須仰賴機械師的專業和精密計畫，才能確保演員不會受傷、甚至死亡。由於《極速狂飆》講述的是賽車手的故事，劇中不乏高速飆車畫面，所以Steve McQueen感念Haig Alltounian在拍攝期間的付出，所以在電影工作結束後，致贈了這只腕表，說明了只要用心工作，也許能獲得意想不到的結果。

Steve McQueen在賽車電影《極速狂飆》中，所配戴的Monaco計時碼表，以7,300萬元的價格賣出。圖／TAG Heuer提供
Steve McQueen在賽車電影《極速狂飆》中，所配戴的Monaco計時碼表，以7,300萬元的價格賣出。圖／TAG Heuer提供

Steve McQueen於賽車電影《極速狂飆》中，所配戴的Monaco計時碼表，表背鐫刻了「TO HAIG Le MANS 1970」字樣。圖／TAG Heuer提供
Steve McQueen於賽車電影《極速狂飆》中，所配戴的Monaco計時碼表，表背鐫刻了「TO HAIG Le MANS 1970」字樣。圖／TAG Heuer提供

電影 拍賣會 腕表

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