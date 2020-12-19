天王天后都愛PIETY派。對 耶誕限定「草莓甜派」開賣

草莓季到了！手工派品牌「PIETY派。對」推出全新「草莓叮叮噹」甜派，搭配季節限定耶誕包裝，外盒運用繩線組成耶誕樹意象，打開是抹茶巧克力與金箔、金粉呈現的耶誕樹，襯著粉嫩草莓慕斯，吸睛度百分百。

「PIETY派。對」是藝人侯昌明、曾雅蘭夫婦於2017年底開設，融合各國中西式經典料理入派，廣受藝人好評，蕭敬騰演唱會、余文樂公子滿月，與吳奇隆、劉詩詩寶寶彌月，都是訂購「PIETY派。對」送禮；名稱也以「有派，就對了」的精神，請大家團聚快樂吃派、開派對。

品牌逢節慶都有限量款，繼去年熱賣千個的紅酒洋梨派後，2020年推出「草莓叮叮噹」甜派，6吋750元。主廚將手擀酥脆派皮，加入甜菜根烤成淡淡粉色，搭配的粉嫩草莓內餡，則是主廚使用北海道十勝乳霜拌入以萊姆酒提味熬煮的草莓果醬、草莓果泥而成的慕斯，底層鋪滿苗栗產地直送新鮮草莓，口感輕盈細滑，冰涼溫柔地融化在舌尖，草莓控尤其不能錯過。