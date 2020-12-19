調酒 X 藝術 台北文華東方喝出「荖葉、刺蔥與馬告」

當調酒遇上當代藝術，再將檳榔葉、刺蔥與馬告調進酒裡，會是何種面貌與滋味？台北文華東方酒店旗下的「M.O. Bar」首度跨界藝術領域，與位於文華精品的曜畫廊（Gallery de Sol）合作推出聯名藝術調酒，這也是首次嘗試將視覺藝術與調酒創作結合。

M.O. Bar首席調酒師Fred Liu (劉家豪)，以原住民藝術家宜德思・盧信的繪畫作品為靈感發想，將荖葉、刺蔥、馬告、芭樂等台灣特有的在地食材，打造成風味獨具的藝術特調調酒。搭配個展期間限定，兩款特調僅於12月20日至2021年1月31日在M.O. Bar獨家推出，每款450元 +10%。

其中，宜德思・盧信的畫作「封島」，將台灣原住民部落在婚喪喜慶時常常會使用的藍白帆布，隱喻外來文化的入侵。宜德思在描繪大溪地時，深深感受到這個單純原始的島嶼，因外來文化影響而成一個完全的「觀光地」，希望可以將島嶼封閉起來，重新找回單純的美好。M.O. Bar首席調酒師Fred從中取材，將用來包裹檳榔的荖葉搭配基底的琴酒，入口時感受到芭樂果香的輕盈酸甜，尾韻的荖葉辛香縈繞喉間，饒富創意的調酒搭配，將最原始的風味巧妙融合，激盪出層次豐富、令人驚豔的口感。

畫作「I Saw Hei ti ki」，則是宜德思拜訪紐西蘭時，深受感動後創作的自畫像，畫中她佩戴的墨鏡映照出紐西蘭的創造之神Hei ti ki，而大面積的紅色則象徵創造之神與生命初始的連結，如同血液、心臟一樣的鮮紅。此杯特調使用風味細緻的龍舌蘭酒，搭配具有原住民風格的刺蔥及新鮮紫蘇，襯托出島嶼上海風吹拂在臉上的清香，並在酒體上搭配一層馬告與白酒淬練的Espuma泡沫，在入口的口感及風味增添些許的木質及檸檬香料的清香，將兩種風格截然不同的香料植物的風味連結合一，滋味豐富又濃厚甘醇。

「曜畫廊年度台灣藝術家：宜德思・盧信」個展同步於「曜畫廊」展出，地點在台北市敦化北路166號文華精品三樓。

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