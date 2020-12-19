快訊

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕喝丹堤「買1送1」！12月底前天天玩「翻牌」送鬆餅

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
12/25喝丹堤可享買一送一。圖／丹堤提供
12/25喝丹堤可享買一送一。圖／丹堤提供

歡樂溫馨的耶誕節即將到來，別忘了當天與好友分享一杯香醇咖啡。丹堤咖啡12/25(五)耶誕節當天推出買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示LINE官方帳號的優惠券畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

歡慶耶誕，丹堤另針對喜愛拍照的instagram粉絲，規劃「丹堤耶誕杯」IG活動， 只要在12/31前幫丹堤耶誕杯拍生活照、沙龍照、出遊照、時尚大片等，發佈在instagram限時動態中，追踪和標籤@dantecoffee_tw，活動結束後就會選出3位幸運粉絲免費喝一周的咖啡。活動辦法：http://www.dante.com.tw/news.php?id=181。

如果沒有使用IG也沒關係，丹堤咖啡還推出「e起耶誕一起翻牌」數位抽獎遊戲，只要從丹堤官網進入活動專頁，12/31前每天都可以參加一次翻牌，有機會獲得愛文芒果鬆餅的免費兌換券及買一送一券。相關資訊可查官網：www.dante.com.tw

咖啡 耶誕節 快閃

延伸閱讀

台中耶誕點燈首周吸引近23萬人潮 周邊店家翻桌率倍增

BBC跨年大戲攻勢不斷 「超時空奇俠」特別篇登場！

Fitbit耶誕限定優惠！Inspire HR運動手環推「白色1+1超值組」

報廢水帶再利用 芳苑消防分隊另類耶誕氣氛　

相關新聞

TAG Heuer傳奇表款拍賣創紀錄 Steve McQueen加持落槌價7,300萬元

有名人加持、或是故事的表款最受到消費者的青睞，所以當初代表款出現在國際拍賣會場，自然就會成為各家矚目的焦點。近期，富藝斯...

天王天后都愛PIETY派。對 耶誕限定「草莓甜派」開賣

草莓季到了！手工派品牌「PIETY派。對」推出全新「草莓叮叮噹」甜派，搭配季節限定耶誕包裝，外盒運用繩線組成耶誕樹意象，...

調酒 X 藝術 台北文華東方喝出「荖葉、刺蔥與馬告」

當調酒遇上當代藝術，再將檳榔葉、刺蔥與馬告調進酒裡，會是何種面貌與滋味？台北文華東方酒店旗下的「M.O. Bar」首度跨...

耶誕喝丹堤「買1送1」！12月底前天天玩「翻牌」送鬆餅

歡樂溫馨的耶誕節即將到來，別忘了當天與好友分享一杯香醇咖啡。丹堤咖啡12/25(五)耶誕節當天推出買1送1快閃活動，只要...

E.SO瘦子肌膚「Man到發亮」！靠擦IPSA第9代ME小白瓶

近期成為「行走費洛蒙」代表的E.SO瘦子，即使工作滿檔，但臉上的肌膚，依舊「Man到發亮」，原來喜歡簡單保養的他，近期都...

露營正夯 桃市府明在石門水庫首辦運動露營大賞

露營是近年最夯的戶外休閒活動，桃園市政府觀光旅遊局明天將在石門水庫溪洲旅遊服務區首度舉行2020運動露營大賞，不僅規畫5...

麗寶跨年元旦6000發煙火齊發！ 再送獨家限量口罩

麗寶跨年元旦將有6000發煙火可欣賞，另外送獨家限量口罩，麗寶樂園渡假區今年跨年安排雙演唱會、雙煙火秀，12月31日及1...

張克勤、魏華萱直播超「辣」 「金蘭」雙辣醬玩創意

入冬逢最強冷空氣來襲，「麻辣」滋味最暖心。金蘭食品推出「金蘭哇辣醬」和「⾦蘭⿇辣鍋底醬」兩款香辣醬，在家就能做出百變暖胃...

鬼鬼吳映潔踩美腿神靴 逛D+AF全新開幕「仙境女鞋店」

台灣鞋履品牌D+AF在台北東區首開形象旗艦店，以「仙境女鞋店」的網美裝潢，帶來當代小資女孩們最愛打卡拍照的空間，鬼鬼（G...

林口三井「新北友好．品」 展售新北13家特色商品

林口三井舉辦「新北友好．品」聯合展售會，現場有13家新北特色商品進行販售，新北經發局指出，業者籌組「特色商品新北隊」，讓...

Fitbit耶誕限定優惠！Inspire HR運動手環推「白色1+1超值組」

耶誕節交換禮物就是要送得貼心，Fitbit即日起至2021年1月4日推出「耶誕超限定」限時優惠活動，購買Fitbit V...

高級製表基金會再添生力軍 獨立製表Rebellion新入荷

時節邁入年底，瑞士高級鐘表產業又有新動態。2005年成立的瑞士高級製表基金會FHH（Fondation de la Ha...

熱門新聞

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

北台灣濕冷再忍3天！ 吳德榮：不會持續到明年

國泰航空旅遊史同意書大陸包含台灣 民航局要求改正

雪山隧道北上19.2K事故 雙向兩車道全封消防馳援

雪隧「烏龜車」注意！12月30日起時速低於65公里會秀車號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。