耶誕喝丹堤「買1送1」！12月底前天天玩「翻牌」送鬆餅

歡樂溫馨的耶誕節即將到來，別忘了當天與好友分享一杯香醇咖啡。丹堤咖啡12/25(五)耶誕節當天推出買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示LINE官方帳號的優惠券畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

歡慶耶誕，丹堤另針對喜愛拍照的instagram粉絲，規劃「丹堤耶誕杯」IG活動， 只要在12/31前幫丹堤耶誕杯拍生活照、沙龍照、出遊照、時尚大片等，發佈在instagram限時動態中，追踪和標籤@dantecoffee_tw，活動結束後就會選出3位幸運粉絲免費喝一周的咖啡。活動辦法：http://www.dante.com.tw/news.php?id=181。

如果沒有使用IG也沒關係，丹堤咖啡還推出「e起耶誕一起翻牌」數位抽獎遊戲，只要從丹堤官網進入活動專頁，12/31前每天都可以參加一次翻牌，有機會獲得愛文芒果鬆餅的免費兌換券及買一送一券。相關資訊可查官網：www.dante.com.tw。