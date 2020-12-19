聽新聞
test
0:00 / 0:00
耶誕喝丹堤「買1送1」！12月底前天天玩「翻牌」送鬆餅
歡樂溫馨的耶誕節即將到來，別忘了當天與好友分享一杯香醇咖啡。丹堤咖啡12/25(五)耶誕節當天推出買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示LINE官方帳號的優惠券畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。
歡慶耶誕，丹堤另針對喜愛拍照的instagram粉絲，規劃「丹堤耶誕杯」IG活動， 只要在12/31前幫丹堤耶誕杯拍生活照、沙龍照、出遊照、時尚大片等，發佈在instagram限時動態中，追踪和標籤@dantecoffee_tw，活動結束後就會選出3位幸運粉絲免費喝一周的咖啡。活動辦法：http://www.dante.com.tw/news.php?id=181。
如果沒有使用IG也沒關係，丹堤咖啡還推出「e起耶誕一起翻牌」數位抽獎遊戲，只要從丹堤官網進入活動專頁，12/31前每天都可以參加一次翻牌，有機會獲得愛文芒果鬆餅的免費兌換券及買一送一券。相關資訊可查官網：www.dante.com.tw。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言