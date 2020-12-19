E.SO瘦子肌膚「Man到發亮」！靠擦IPSA第9代ME小白瓶

近期成為「行走費洛蒙」代表的E.SO瘦子，即使工作滿檔，但臉上的肌膚，依舊「Man到發亮」，原來喜歡簡單保養的他，近期都使用IPSA的ME小白瓶，鼓勵保養不用太複雜，新推出的第9代ME自律循環液，暱稱為ME小白瓶，一瓶就能讓肌膚發亮。

一件白T，穿起來就很帥的E.SO瘦子，身旁已經有女友的他，深深感覺女生保養很辛苦，而使用ME小白瓶，可以簡約保養步驟，一瓶就能滿足肌膚。