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E.SO瘦子肌膚「Man到發亮」！靠擦IPSA第9代ME小白瓶
近期成為「行走費洛蒙」代表的E.SO瘦子，即使工作滿檔，但臉上的肌膚，依舊「Man到發亮」，原來喜歡簡單保養的他，近期都使用IPSA的ME小白瓶，鼓勵保養不用太複雜，新推出的第9代ME自律循環液，暱稱為ME小白瓶，一瓶就能讓肌膚發亮。
一件白T，穿起來就很帥的E.SO瘦子，身旁已經有女友的他，深深感覺女生保養很辛苦，而使用ME小白瓶，可以簡約保養步驟，一瓶就能滿足肌膚。
IPSA第9代自律循環液，共有8種號數，針對不同膚質，有不同質地的水乳液，可以為每個人量身訂製，從1987年推出至今已經33年，新一代喊出「高強度保養科技」，添加桂皮、七葉樹萃取，幫忙肌膚打氣，高能量蜂蜜可以提升肌膚吸收能力，高強度的保養科技，增加肌膚的防禦力，洗完臉後，可以使用ME小白瓶，讓肌膚養出好狀態。
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