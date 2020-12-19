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露營正夯 桃市府明在石門水庫首辦運動露營大賞
露營是近年最夯的戶外休閒活動，桃園市政府觀光旅遊局明天將在石門水庫溪洲旅遊服務區首度舉行2020運動露營大賞，不僅規畫5大展區、4大運動體驗以及現場集章解謎贈獎、美食攤位等，也邀請露營品牌展示最新露營用品，歡迎親子家庭、三五好友把握假日好時光相約到石門水庫體驗露營魅力，也一探低碳旅遊示範區的全新風貌。
市府觀旅局指出，明天在石門水庫的露營嘉年華活動，規畫5大展區包含行動露營區、軍事露營區、野趣露營布置區、桃園童軍示範區與露營運動品牌村，行動露區展示多輛特色露營車及改裝車；軍事露營展區則結合露營、軍事及科普教育；露營運動品牌村則邀請各大運動露營品牌，展示最新運動露營用品，喜歡露營的民眾千萬別錯過。
另4大新型態運動體驗則包含走繩、滑索、水上划船及集章與健走解謎，是適合親子共遊的活動。除此之外，活動現場還有溪望音樂會、溪望市集、野餐場地，以及由力歐新能源與工研院合作研發的自駕電動巴士靜態展示，活動從早上11點一路到下午4點。
市府觀光旅遊局長楊勝評說，石門水庫溪洲旅遊服務區未來將成為進入石門水庫從事休憩觀光活動的入口門戶，旅客來到石門水庫須將所駕駛的非低碳車輛（汽、柴油車）停放於溪洲旅遊服務區後，再轉乘電動巴士或其他低碳車輛前往石門水庫遊憩，另有五星級露營區與旅客服務中心，溪洲園區整體觀光服務營運預計年底對外招商。
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