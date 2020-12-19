露營正夯 桃市府明在石門水庫首辦運動露營大賞

露營是近年最夯的戶外休閒活動，桃園市政府觀光旅遊局明天將在石門水庫溪洲旅遊服務區首度舉行2020運動露營大賞，不僅規畫5大展區、4大運動體驗以及現場集章解謎贈獎、美食攤位等，也邀請露營品牌展示最新露營用品，歡迎親子家庭、三五好友把握假日好時光相約到石門水庫體驗露營魅力，也一探低碳旅遊示範區的全新風貌。

市府觀旅局指出，明天在石門水庫的露營嘉年華活動，規畫5大展區包含行動露營區、軍事露營區、野趣露營布置區、桃園童軍示範區與露營運動品牌村，行動露區展示多輛特色露營車及改裝車；軍事露營展區則結合露營、軍事及科普教育；露營運動品牌村則邀請各大運動露營品牌，展示最新運動露營用品，喜歡露營的民眾千萬別錯過。

另4大新型態運動體驗則包含走繩、滑索、水上划船及集章與健走解謎，是適合親子共遊的活動。除此之外，活動現場還有溪望音樂會、溪望市集、野餐場地，以及由力歐新能源與工研院合作研發的自駕電動巴士靜態展示，活動從早上11點一路到下午4點。