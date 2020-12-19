快訊

新增4例新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時說明

關渡捷運站旁大樓11歲女童13樓住家墜樓 送醫宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麗寶跨年元旦6000發煙火齊發！ 再送獨家限量口罩

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園渡假區將在跨年和元旦，送獨家限量黑金色口罩。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區將在跨年和元旦，送獨家限量黑金色口罩。圖／麗寶樂園提供

麗寶跨年元旦將有6000發煙火可欣賞，另外送獨家限量口罩，麗寶樂園渡假區今年跨年安排雙演唱會、雙煙火秀，12月31日及1月1日連續兩天，有大型演唱晚會，將施放大型煙火秀，高低空交錯的煙火270度環繞，震撼登場；渡假區幫民眾準備好口罩，全台唯一推出，憑活動當日消費發票並按讚追蹤粉專、加入飯店享福卡會員、捐贈發票等方式，即可免費兌換獨家限量口罩一個。

麗寶樂園渡假區表示，園區內發展多元成熟，今年初新開幕的OUTLET MALL二期，年底試營運的賽車主題旅店，拉長遊客停留時間，跨年晚會已成為麗寶年度指標活動，今年跨年元旦連續兩天舉辦雙演唱會、雙煙火秀，煙火將施放近6000發，兩場十分鐘。

煙火秀規畫以平均每秒10發的高密度設計，並融合國際最新施放方式，包含競技式燃放，以及意向性燃放，體驗國際級的頂尖視覺饗宴；煙火節目分為「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀煙火；而跨年晚會由5566開場，吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，安心亞陪民眾倒數，頑童MJ116獨家壓軸，元旦則有五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，還有壓軸的蕭敬騰，元旦首演就獻給台中麗寶。

元旦清晨，舉辦「天空之夢-摩天輪尋光之旅」活動，搭乘2021年第一趟摩天輪，套票699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張、SUBWAY早餐組1份及獨角獸變身玩偶 1隻，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日，限量120個名額。

麗寶樂園渡假區將在跨年和元旦，送獨家限量黑金色口罩。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區將在跨年和元旦，送獨家限量黑金色口罩。圖／麗寶樂園提供

跨年晚會 煙火秀 麗寶樂園

延伸閱讀

BBC跨年大戲攻勢不斷 「超時空奇俠」特別篇登場！

日本防疫 JR停開跨年班車明治神宮取消跨年參拜

基隆跨年晚會 煙火與船隻鳴笛聲齊迎新年

金曲、金音獎等級樂團開唱 基隆今年跨年7分鐘璀璨煙火秀

相關新聞

露營正夯 桃市府明在石門水庫首辦運動露營大賞

露營是近年最夯的戶外休閒活動，桃園市政府觀光旅遊局明天將在石門水庫溪洲旅遊服務區首度舉行2020運動露營大賞，不僅規畫5...

麗寶跨年元旦6000發煙火齊發！ 再送獨家限量口罩

麗寶跨年元旦將有6000發煙火可欣賞，另外送獨家限量口罩，麗寶樂園渡假區今年跨年安排雙演唱會、雙煙火秀，12月31日及1...

張克勤、魏華萱直播超「辣」 「金蘭」雙辣醬玩創意

入冬逢最強冷空氣來襲，「麻辣」滋味最暖心。金蘭食品推出「金蘭哇辣醬」和「⾦蘭⿇辣鍋底醬」兩款香辣醬，在家就能做出百變暖胃...

鬼鬼吳映潔踩美腿神靴 逛D+AF全新開幕「仙境女鞋店」

台灣鞋履品牌D+AF在台北東區首開形象旗艦店，以「仙境女鞋店」的網美裝潢，帶來當代小資女孩們最愛打卡拍照的空間，鬼鬼（G...

林口三井「新北友好．品」 展售新北13家特色商品

林口三井舉辦「新北友好．品」聯合展售會，現場有13家新北特色商品進行販售，新北經發局指出，業者籌組「特色商品新北隊」，讓...

Fitbit耶誕限定優惠！Inspire HR運動手環推「白色1+1超值組」

耶誕節交換禮物就是要送得貼心，Fitbit即日起至2021年1月4日推出「耶誕超限定」限時優惠活動，購買Fitbit V...

高級製表基金會再添生力軍 獨立製表Rebellion新入荷

時節邁入年底，瑞士高級鐘表產業又有新動態。2005年成立的瑞士高級製表基金會FHH（Fondation de la Ha...

難忘兒時眷村點心／國民姑姑海裕芬上菜：炸饅頭佐花生醬

多才多藝的海裕芬，不只是知名主持人與《花甲男孩轉大人》裡的國民姑姑，更是演藝圈公認手藝絕佳的專業級小廚娘！今日上菜眷村風...

我一個人，餓了／國民姑姑海裕芬上菜：手作花素蒸餃

一個人吃飯，難嗎？今天開始好好吃頓飯，讓心與胃都得到款待吧。國民姑姑海裕芬分享，「《我一個人，餓了！》就是她的日常的生活...

秒殺！GUBAMI牛肉麵快閃台北晶華 每場僅12席

「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒開設位於台中、入列「臺北臺中米其林指南 2020」必比登推介的GUBAMI牛肉麵北上快閃，即起至...

馬芬杯快速變出小點心／檸檬優格蛋糕、紫薯雙色麵包

看過來！只要準備好一般的馬芬烤模，就能輕鬆變化出各種高人氣糕餅。跟著達人按步驟做，烘培新手也不難入門，每日幫家人與小朋友...

雙手捏塑陶土找平靜！ROUND ROUND打造生活陶美學空間

2020年，全球經歷一場疫情，讓許多人更想找回生活中的感動，並培養更多嗜好，其中用雙手捏陶、手拉胚成為不少人的首選。北市...

熱門新聞

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

國泰航空旅遊史同意書大陸包含台灣 民航局要求改正

雪山隧道北上19.2K事故 雙向兩車道全封消防馳援

雪隧「烏龜車」注意！12月30日起時速低於65公里會秀車號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。