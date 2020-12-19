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麗寶跨年元旦6000發煙火齊發！ 再送獨家限量口罩
麗寶跨年元旦將有6000發煙火可欣賞，另外送獨家限量口罩，麗寶樂園渡假區今年跨年安排雙演唱會、雙煙火秀，12月31日及1月1日連續兩天，有大型演唱晚會，將施放大型煙火秀，高低空交錯的煙火270度環繞，震撼登場；渡假區幫民眾準備好口罩，全台唯一推出，憑活動當日消費發票並按讚追蹤粉專、加入飯店享福卡會員、捐贈發票等方式，即可免費兌換獨家限量口罩一個。
麗寶樂園渡假區表示，園區內發展多元成熟，今年初新開幕的OUTLET MALL二期，年底試營運的賽車主題旅店，拉長遊客停留時間，跨年晚會已成為麗寶年度指標活動，今年跨年元旦連續兩天舉辦雙演唱會、雙煙火秀，煙火將施放近6000發，兩場十分鐘。
煙火秀規畫以平均每秒10發的高密度設計，並融合國際最新施放方式，包含競技式燃放，以及意向性燃放，體驗國際級的頂尖視覺饗宴；煙火節目分為「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀煙火；而跨年晚會由5566開場，吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，安心亞陪民眾倒數，頑童MJ116獨家壓軸，元旦則有五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，還有壓軸的蕭敬騰，元旦首演就獻給台中麗寶。
元旦清晨，舉辦「天空之夢-摩天輪尋光之旅」活動，搭乘2021年第一趟摩天輪，套票699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張、SUBWAY早餐組1份及獨角獸變身玩偶 1隻，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日，限量120個名額。
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