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張克勤、魏華萱直播超「辣」 「金蘭」雙辣醬玩創意

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
前主播魏華萱(左)與質男主廚張克勤，攜手示範雙醬料理「哇辣口水雞」和「麻到吃手手辣炒花枝」。圖／金蘭食品提供
前主播魏華萱(左)與質男主廚張克勤，攜手示範雙醬料理「哇辣口水雞」和「麻到吃手手辣炒花枝」。圖／金蘭食品提供

入冬逢最強冷空氣來襲，「麻辣」滋味最暖心。金蘭食品推出「金蘭哇辣醬」和「⾦蘭⿇辣鍋底醬」兩款香辣醬，在家就能做出百變暖胃料理。金蘭日前也邀請擁有「廚藝界木村拓哉」之稱的質男主廚張克勤，與前體育甜心主播魏華萱，直播示範兩款冬季暖心料理，並將雙辣醬變身創意版的香氛「辣」燭與辣巧克力，於直播中限量贈送，超強創意引起網友瘋搶體驗。

金蘭食品以台灣辣椒、豆豉、蒜蓉與關鍵靈魂基底「金蘭釀造醬油」製作的「金蘭哇辣醬」，完全不添加味精和防腐劑，以獨家的保存處理技術保留香氣，開蓋當下，就可聞到鮮、甘、香、辣，烹調料理時只需少量使用，就可以帶出香辣帶勁的口味，拌麵、沾食、快炒辣味料理均合適。

迎接入冬低溫，另一款適合宅料理的「⾦蘭⿇辣鍋底醬」，使用漢方中藥材和天然香料、金蘭釀造醬油慢慢熬煮，並以獨家調味技術讓所有食材更容易入味，做為火鍋和湯底最適合，⿇香帶勁、辣⽽不嗆，溫和好入⼝，可用麻香溫暖整個冬天。

兩款辣醬也可以創意變身，玩出百變風味。像是擁有23年廚藝功力的質男主廚張克勤，與熱愛戶外活動、陽光迷人的前主播魏華萱，雙人日前攜手直播示範雙醬辣味料理「哇辣口水雞」和「麻到吃手手辣炒花枝」，以最方便簡單的手法，讓所有人都可以在家輕鬆做出宴客菜。此外，老字號金蘭食品更玩心大起，直播實境秀中加碼贈送限量版的「金蘭哇辣醬」和「⾦蘭⿇辣鍋底醬」香氛「辣」燭，以及創意風味辣醬巧克力。

兩款新品「金蘭哇辣醬」售價150元，「金蘭麻辣鍋底醬」每瓶120元，即起於各大通路販售。

雙醬料理「哇辣口水雞」和「麻到吃手手辣炒花枝」，以最方便簡單的手法，讓所有人都可以在家輕鬆做出宴客菜。。圖／金蘭食品提供
雙醬料理「哇辣口水雞」和「麻到吃手手辣炒花枝」，以最方便簡單的手法，讓所有人都可以在家輕鬆做出宴客菜。。圖／金蘭食品提供

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