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鬼鬼吳映潔踩美腿神靴 逛D+AF全新開幕「仙境女鞋店」
台灣鞋履品牌D+AF在台北東區首開形象旗艦店，以「仙境女鞋店」的網美裝潢，帶來當代小資女孩們最愛打卡拍照的空間，鬼鬼（GEmma吳映潔）就在店內拍了長腿美圖，她表示，「D+AF風格多元，每次想買鞋都會逛逛，實搭好用，可以在任何場合變換造型。」
鬼鬼也特別在現場為品牌經典「勁酷時尚」長靴簽名，作為此次開店的慶賀與鎮店之寶。D+AF於2005年在網路成立，親民價格、簡單線條深受小資女喜愛，2020年推出官方APP，官網會員數也突破百萬人。D+AF執行長張士祺表示在2021年將推出虛擬試穿APP，建立消費者專屬腳模、自動推薦尺寸等服務，另外，AR、VR於APP上的應用則正研擬中，未來在任何時空只要拿出手機，都可以輕鬆試鞋。
D+AF以簡約北歐風格的白色基調，打造寬敞購物空間，減少鞋子陳列數量及擺設，以梯田式陳列讓所有商品一目了然；半圓型拱門設計、天花橢圓燈架、不規則形訂製全身鏡等，則柔化空間線條，以枯木裝飾點綴質樸之美。在今年秋冬，品牌首推長靴鬆糕底綁帶馬汀長靴，強化街頭風元素，4.5公分的跟鞋高度可修飾身形比例，側拉鍊則讓穿脫更方便，也有相對粗獷的鋸齒靴，此外還有顯瘦的高跟長靴、以及柔軟舒適的學院風樂福鞋。為歡慶D+AF首間品牌體驗店開幕，推出滿千送百、滿額贈限量桌曆以及門市限定899元限量優惠鞋款等，活動詳情可上官網查詢。
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