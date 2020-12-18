鬼鬼吳映潔踩美腿神靴 逛D+AF全新開幕「仙境女鞋店」

台灣鞋履品牌D+AF在台北東區首開形象旗艦店，以「仙境女鞋店」的網美裝潢，帶來當代小資女孩們最愛打卡拍照的空間，鬼鬼（GEmma吳映潔）就在店內拍了長腿美圖，她表示，「D+AF風格多元，每次想買鞋都會逛逛，實搭好用，可以在任何場合變換造型。」

鬼鬼也特別在現場為品牌經典「勁酷時尚」長靴簽名，作為此次開店的慶賀與鎮店之寶。D+AF於2005年在網路成立，親民價格、簡單線條深受小資女喜愛，2020年推出官方APP，官網會員數也突破百萬人。D+AF執行長張士祺表示在2021年將推出虛擬試穿APP，建立消費者專屬腳模、自動推薦尺寸等服務，另外，AR、VR於APP上的應用則正研擬中，未來在任何時空只要拿出手機，都可以輕鬆試鞋。