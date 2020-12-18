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Fitbit耶誕限定優惠！Inspire HR運動手環推「白色1+1超值組」
耶誕節交換禮物就是要送得貼心，Fitbit即日起至2021年1月4日推出「耶誕超限定」限時優惠活動，購買Fitbit Versa 3陶粉色送Santeco保溫瓶，熱銷款運動手環Fitbit Charge 4年終促銷價下殺至4,990元；Fitbit Inspire HR運動手環更推出「白色1+1超值組」，售價4,980元就可一次擁有兩支運動手環。
Fitbit Versa 3採用全新的Fitbit PurePulse 2.0技術監測心率，並可於裝置上提供個人化心率通知，更增添健康、健身和便捷功能，就像將 GPS、健身教練、手機通話等功能隨身帶著走，售價7,798元。
Fitbit Charge 4內建GPS與Spotify音樂播放功能，並擁有「活動區間分鐘數」功能，幫助運動愛好者讓享受並記錄每分每秒的努力，同時具備睡眠與健康監測功能與Fitbit Pay，年終促銷價下殺至4,990元更容易入手，目前有黑色、玫瑰木色、暴風藍等3色可供選擇。
耶誕期間限定的Fitbit Inspire HR「白色 1+1 超值組」為簡單時尚的純白造型，不僅百搭日常穿著，還可透過全天候心率追蹤功能與引導式呼吸練習，隨時關注健康與壓力狀態。
Fitbit可於總代理商群光所合作的多個零售通路購買，包括Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網、全國電子、燦坤、家樂福、法雅客、羅森資訊、Beutii、蔡家國際等，詳細優惠資訊依各通路公告為準。
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