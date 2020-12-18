高級製表基金會再添生力軍 獨立製表Rebellion新入荷
時節邁入年底，瑞士高級鐘表產業又有新動態。2005年成立的瑞士高級製表基金會FHH（Fondation de la Haute Horlogerie），今日又有來自瑞士的獨立製表品牌Rebellion加入。
於2005年11月成立的瑞士高級製表基金會FHH（Fondation de la Haute Horlogerie），最早由歷峰集團（Richemont Group）的非執行董事Franco Cologni、愛彼（Audemars Piguet）股東Jasmine Audemars，以及芝柏（Girard-Perregaux）所有人Gino Macaluso共同創立，10年前的2011年已經擁有26個品牌，其中又以包含Richemont集團的眾多品牌如朗格（a.lange & söhne）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（PIAGET）、積家（Jaeger-LeCoultre）為主。
基金會在2015年1月推出了名為HH Certificate的國際鐘表知識認證、同年3月成立大中華區分部，到2017年時更有Armin Strom、Chronométrie Ferdinand Berthoud、DeWitt、Grönefeld、Hautlence、Kari Voutilainen、Laurent Ferrier、Ressence、Romain Gauthier、RJ-Romain Jerome、Speake-Marin以及Urwerk，合計12個獨立品牌加入，2018年第三季再有寶齊萊（Carl F.Bucherer）、百年靈（Breitling）兩大品牌加入，軍容益發壯大。而2008年創立的Rebellion，又以滾輪式結構結合傾斜式擒縱結構的T2M、Weap-One鑽石不對稱飛行陀飛輪腕表，最為經典，並在今日宣佈，加入FHH，成為瑞士高級製表基金會的一員。
為此品牌總裁Calim Bouhadra表示，Rebellion時計很榮幸能成為高級鐘錶基金會的合作夥伴，該基金會支持並促進瑞士高級製表業的卓越發展，並指出品牌期待為基金會做出貢獻、也希望將瑞士的榮光帶向更遠的疆界。至2020年12月為止，FHH的會員已經擁有43個高級製表品牌，並不限於集團經營或獨立製表師。
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