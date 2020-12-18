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我一個人，餓了／國民姑姑海裕芬上菜：手作花素蒸餃

聯合報 / 文／海裕芬
花素蒸餃。圖／山岳文化 提供
花素蒸餃。圖／山岳文化 提供

一個人吃飯，難嗎？今天開始好好吃頓飯，讓心與胃都得到款待吧。國民姑姑海裕芬分享，「《我一個人，餓了！》就是她的日常的生活狀態。不是刻意孤僻，而是想在好餓時，想吃什麼，就吃什麼！」，學習自己動手做更自由，還能復刻記憶中的各式美味，享用這道花素蒸餃，就像一個人的餃子宴。

【揉擀出指尖的愛心料理：花素蒸餃】

包餃子或是包子，是很能夠展現手技的，尤其是蒸餃，如果摺子漂亮，那賣相就特別好。喜歡自己包餃子，過程中就好像是在做手工藝品，當每一個大小都長得一樣時，就非常有成就感，即使包到手快抽筋，也覺得很開心。

小時候家裡開過餃子店，每到假日，就必須去店裡幫忙。要負責洗碗、打掃、結帳、端菜，當時覺得好煩，那現在回想起來，那些都是某種程度的訓練。在那些工作裡，最喜歡的就是包餃子，看店裡的老師傅熟練地皮，他在包餃子的時候，可以不用看，就能夠超精準地包得各個都一樣。有的時候，他根本是邊打瞌睡邊包餃子，覺得他有夠厲害！

年紀小小的我們，能領到一小疊的餃子皮，被派去一旁練習，如果包得不漂亮，就煮了當員工大家的午餐。幾個小朋友坐在一起努力認真學，年紀大的孩子，很快就抓到手感和技巧，然後，就會像是面試考試一般，大人坐在對面驗貨，包得好的小朋友，就會被選去負責包餃子，其他的工作都可以不用幫忙，不單如此，還可以增加比較多的零用錢。大人說店裡最重要的商品就是餃子，只要能把餃子包好，就會被視為鎮店之寶！一聽到可以增加零用錢，還不用洗碗掃地，所有的孩子都更加拚命想包好，但這也是需要有些天份的，很會包的姊姊，速度快又飽滿。既然速度比不上大孩子，那年紀比較小的就開始鑽研不那麼趕進度的蒸餃。

當年，花素蒸餃也是店內的招牌之一，一籠八個，每一個蒸餃大小形狀，要比水餃更來得整齊和一致。記得第一次自己包的蒸餃被端上桌時，掀蓋的當下，被大人稱讚，就覺得超開心。

現在，有時做夢還會夢到回到店內幫忙的情景，在店中穿梭端菜結帳，那種緊張的感覺還能在夢中真實地感受到。原本餃子店的原址，早就不再賣餃子，但當坐車經過時，還是會多看幾眼，那小時候第一次打工賺零用錢的地方。

覺得小時候有那段訓練真的很棒，讓孩子有機會和陌生人溝通交流，磨練膽量和責任感。長大後，想再回味小時候自己包的花素蒸餃，就會在假日的時候，買料備料，然後慢慢包。不趕時間，沒有壓力，邊看劇邊打摺子，細細感受咬下每一口餃子，享受一個人的餃子宴。

【我一個人，餓了：花素蒸餃食譜】

●準備材料

餃子皮　一包

青江菜　一把

乾香菇　五朵

冬粉　一把

蛋　兩顆

絞肉　200 克

蝦皮　一小把

鹽　少許

醬油　一大匙

麻油　兩大匙

白胡椒粉　少許

● 步驟：

1 乾香菇泡軟後切丁，冬粉泡軟後切成小段，蝦皮剁碎，青江菜剁碎。

2 絞肉加入少許醬油、米酒醃製備用。

3 將蛋加入些許鹽打散，起油鍋炒好備用。

4 將絞肉、炒蛋、青江菜、乾香菇、冬粉、蝦皮混合攪拌均勻，加入麻油與白胡椒粉。

5 將餡料包入餃子皮當中。

6 放入蒸籠或是電鍋中蒸熟即可。

●作者介紹：海裕芬，粉絲暱稱為國民姑姑，資深節目製作人暨主持人，製作多檔娛樂流行資訊節目，「大明星小跟班」、「星聞蒐得妙」，主持數千場大小記者會。參與多部廣告及影片配音、戲劇演出，入圍第51屆金鐘獎新進演員獎。平時善於烹調料理，一個人吃飯也要吃得幸福，吃得備受寵愛。

【以上摘文選自：《我一個人，餓了！》、作者：海裕芬、圖文提供：山岳文化、整理：記者柯意如】

書名／《我一個人，餓了！》、作者／海裕芬、圖／山岳文化 提供
書名／《我一個人，餓了！》、作者／海裕芬、圖／山岳文化 提供

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