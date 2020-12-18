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秒殺！GUBAMI牛肉麵快閃台北晶華 每場僅12席

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
GUBAMI融入法式烹藝的牛肉麵，顛覆外界對於傳統美食的想像。圖／台北晶華提供
GUBAMI融入法式烹藝的牛肉麵，顛覆外界對於傳統美食的想像。圖／台北晶華提供

「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒開設位於台中、入列「臺北臺中米其林指南 2020」必比登推介的GUBAMI牛肉麵北上快閃，即起至明年1月3日於台北晶華酒店二樓上庭酒廊登場，快閃18天，每個餐期僅有12個座位，消息一出訂位秒殺，目前只剩零星座位。此外，12月24至27日，以及31日還將獨家帶來為晶華快閃活動設計的「限定小樂沐」菜色。

陳嵐舒位於台中的精致牛肉麵店「GUBAMI」，店名取自台灣話「牛肉麵」的諧音，被稱為「法式技法的牛肉麵」，使用牛肉與蔬菜的自然鮮味，堆疊出牛肉湯的醇厚。此次快閃台北晶華酒店，在「手工小菜三弄」中獨家設計「牛肉塔塔」，以炸馬鈴薯碎片增加口感，酸甜開胃，另納入台中店招牌小菜「鵝油燜櫛瓜」、「香辣雪耳牛肉」。

主角麵點有紅燒、清燉與主廚乾拌三款牛肉麵，紅燒牛肉麵湯體呈烏龍茶色，蔬菜先烤再燉，更有層次感，搭配油脂高的牛小排，嗜辣者還可添加自製的「黑松露辣油」。清燉牛肉麵是肉骨與水採1:1的奢華比例，長時間熬製醇郁但乾淨的湯底，選用的牛肉為日本飛驒牛牛腱部位。另有發想源自四川擔擔麵醬的乾拌牛肉麵，採用肉香濃郁的美國牛絞肉，加入現磨花生醬、紅燒肉湯、香辣牛油醬調製而成的醬汁，再佐以A5宮崎和牛牛腱心慢燉的清燉牛肉湯相佐。

套餐除小菜，還有炙燒和牛捲、松露牛拿飯，再來麵食三擇一，上菜順序滋味流暢，每套1,080元起；另有牛肉麵單點750元起。安排於吧台座位，可以親見師傅們料理全程。為此次快閃台北晶華，專業瓷器品牌LEGLE FRANCE (法國麗固)也為陳嵐舒量身打造獨家盛器，像是以豆青色的祥雲花樣搭配上溫暖的明亮黃色，對比強烈卻更顯其特色。

相關資訊可洽：02- 2523-8000轉3852上庭酒廊。

台中GUBAMI米其林必比登套餐，在台北也能嘗得到。圖／台北晶華提供
台中GUBAMI米其林必比登套餐，在台北也能嘗得到。圖／台北晶華提供
亞洲最佳女主廚陳嵐舒(圖左)率GUBAMI主廚陳佑昇及團隊，即起起台北晶華酒店快閃。圖／台北晶華提供
亞洲最佳女主廚陳嵐舒(圖左)率GUBAMI主廚陳佑昇及團隊，即起起台北晶華酒店快閃。圖／台北晶華提供
GUBAMI融入法式烹藝的牛肉麵，顛覆外界對於傳統美食的想像。圖／台北晶華提供
GUBAMI融入法式烹藝的牛肉麵，顛覆外界對於傳統美食的想像。圖／台北晶華提供

快閃 陳嵐舒 酒店

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