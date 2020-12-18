聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙手捏塑陶土找平靜！ROUND ROUND打造生活陶美學空間
2020年，全球經歷一場疫情，讓許多人更想找回生活中的感動，並培養更多嗜好，其中用雙手捏陶、手拉胚成為不少人的首選。北市東區新開幕的「ROUND ROUND POTTERY ATELIER」，以推廣「生活陶美學」，結合手作體驗課程、質感選物、藝術展覽、陶作家作品展出，以複合式的藝術空間，帶領大家感受陶的文化。
還記得小時候捏紙黏土或陶土時，腦中的創意經由雙手創作為實體，看到作品時的滿滿感動嗎？ROUND ROUND邀來多位新銳陶藝家授課，結合輔助教具，讓對陶藝沒有經驗的人，也能透過手捏陶、手拉胚，感受到陶土的藝術，更有親子課程，一起用雙手揉、捏，以最有溫度、情感的創作方式，完成每一件專屬自己的作品。
手捏陶課程可以創作手把杯、日式茶碗、牛奶壺、花器與花盤，可先在腦中創作，用手捏出想像中不同風格、口徑、手感的作品，並透過工具，為表面創作各種多層次感。
手拉胚則能創作茶杯、小口胖瓶或碗盤等，運用不同的陶土原料、上釉色彩，透過機器輔助，創造出想要的形狀，也能搭配工具為作品表面創造各種樣式，也能保留自然質感，燒製完成帶回家實際使用，為生活增添儀式感。
ROUND ROUND POTTERY ATELIER在空間設計上，透過裸粉色調為外牆，搭配各種時代感的木頭門版創作，營造出舒適、放鬆的空間，現場也有各種選物、專業周邊器具，未來還會舉辦藝術展覽，讓陶藝走入所有人的生活中。ROUND ROUND POTTERY ATELIER地址位於台北市大安區忠孝東路四段181巷40號1樓，洽詢電話02-2776-2787。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言