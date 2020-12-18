雙手捏塑陶土找平靜！ROUND ROUND打造生活陶美學空間

2020年，全球經歷一場疫情，讓許多人更想找回生活中的感動，並培養更多嗜好，其中用雙手捏陶、手拉胚成為不少人的首選。北市東區新開幕的「ROUND ROUND POTTERY ATELIER」，以推廣「生活陶美學」，結合手作體驗課程、質感選物、藝術展覽、陶作家作品展出，以複合式的藝術空間，帶領大家感受陶的文化。

還記得小時候捏紙黏土或陶土時，腦中的創意經由雙手創作為實體，看到作品時的滿滿感動嗎？ROUND ROUND邀來多位新銳陶藝家授課，結合輔助教具，讓對陶藝沒有經驗的人，也能透過手捏陶、手拉胚，感受到陶土的藝術，更有親子課程，一起用雙手揉、捏，以最有溫度、情感的創作方式，完成每一件專屬自己的作品。

手捏陶課程可以創作手把杯、日式茶碗、牛奶壺、花器與花盤，可先在腦中創作，用手捏出想像中不同風格、口徑、手感的作品，並透過工具，為表面創作各種多層次感。

手拉胚則能創作茶杯、小口胖瓶或碗盤等，運用不同的陶土原料、上釉色彩，透過機器輔助，創造出想要的形狀，也能搭配工具為作品表面創造各種樣式，也能保留自然質感，燒製完成帶回家實際使用，為生活增添儀式感。