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雙手捏塑陶土找平靜！ROUND ROUND打造生活陶美學空間

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供

2020年，全球經歷一場疫情，讓許多人更想找回生活中的感動，並培養更多嗜好，其中用雙手捏陶、手拉胚成為不少人的首選。北市東區新開幕的「ROUND ROUND POTTERY ATELIER」，以推廣「生活陶美學」，結合手作體驗課程、質感選物、藝術展覽、陶作家作品展出，以複合式的藝術空間，帶領大家感受陶的文化。

還記得小時候捏紙黏土或陶土時，腦中的創意經由雙手創作為實體，看到作品時的滿滿感動嗎？ROUND ROUND邀來多位新銳陶藝家授課，結合輔助教具，讓對陶藝沒有經驗的人，也能透過手捏陶、手拉胚，感受到陶土的藝術，更有親子課程，一起用雙手揉、捏，以最有溫度、情感的創作方式，完成每一件專屬自己的作品。

手捏陶課程可以創作手把杯、日式茶碗、牛奶壺、花器與花盤，可先在腦中創作，用手捏出想像中不同風格、口徑、手感的作品，並透過工具，為表面創作各種多層次感。

手拉胚則能創作茶杯、小口胖瓶或碗盤等，運用不同的陶土原料、上釉色彩，透過機器輔助，創造出想要的形狀，也能搭配工具為作品表面創造各種樣式，也能保留自然質感，燒製完成帶回家實際使用，為生活增添儀式感。

ROUND ROUND POTTERY ATELIER在空間設計上，透過裸粉色調為外牆，搭配各種時代感的木頭門版創作，營造出舒適、放鬆的空間，現場也有各種選物、專業周邊器具，未來還會舉辦藝術展覽，讓陶藝走入所有人的生活中。ROUND ROUND POTTERY ATELIER地址位於台北市大安區忠孝東路四段181巷40號1樓，洽詢電話02-2776-2787。

ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND推出親子課程，讓小朋友用雙手，讓想像力成真。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND推出親子課程，讓小朋友用雙手，讓想像力成真。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的空間，帶來復古舒適感。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的空間，帶來復古舒適感。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供
ROUND ROUND的手拉胚課程，每個人的創意得以實現。圖／ROUND ROUND提供

陶藝 北市

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