馬芬杯快速變出小點心／檸檬優格蛋糕、紫薯雙色麵包

看過來！只要準備好一般的馬芬烤模，就能輕鬆變化出各種高人氣糕餅。跟著達人按步驟做，烘培新手也不難入門，每日幫家人與小朋友準備日常點心就是這麼容易，大小剛好一個人食用，自己動手烘培吃起來更放心。

【檸檬優格蛋糕】

檸檬優格蛋糕：將全蛋液分2～3次加入奶油霜中拌勻。圖／橘子文化 提供 檸檬優格蛋糕成品。圖／橘子文化 提供 檸檬優格蛋糕：以竹籤刺入後取出，無沾黏麵糊即可出爐。圖／橘子文化 提供

● 分量：6個

烤箱溫度：180℃

烘烤時間：18～20分鐘

● 材料

檸檬皮末½顆、細砂糖75g、無鹽奶油100g、檸檬汁10g、無糖優格25g、常溫雞蛋2顆、低筋麵粉110g、無鋁泡打粉3g

● 頂飾

檸檬汁8g、糖粉30g、檸檬皮末適量

● 做法

1.檸檬刨出綠色皮末，加入細砂糖，以雙手指腹搓磨檸檬皮末與細砂糖至檸檬精油香氣釋放，即為檸檬糖。

Tips：刨檸檬皮末時，避免刨至白色果皮部分，易造成苦味。

2.將無鹽奶油於常溫軟化至手指輕壓可留下指尖凹痕的狀態。

3.無鹽奶油加入檸檬糖，以打蛋器持續畫圈拌勻，觀察無鹽奶油色澤由黃色轉成淺鵝黃色，且質地為膨鬆的奶油霜狀態，檸檬汁與無糖優格加入奶油霜中拌勻。

4.將全蛋液分2～3次加入奶油霜中拌勻，每次加入少量全蛋液時，持打蛋器畫圈方式混合至全蛋液充分被無鹽奶油吸收。

5.篩入低筋麵粉與無鋁泡打粉，以刮刀輕柔拌勻成蛋糕麵糊。

6.在六連圓形烤模放入馬芬蛋糕紙模，將蛋糕麵糊倒入紙模至8分滿。放進已預熱180℃的烤箱烘烤18～20分鐘，或以竹籤刺入後取出，無沾黏麵糊即可出爐。

● Tips：

全蛋液分多次且少量加入奶油霜混合，是讓蛋糕成功的小訣竅，初步練習時可將液態材料優先順序為全蛋液、檸檬汁與無糖優格，依序拌入奶油霜中，能更加得心應手。

● 頂飾製作：

檸檬優格蛋糕頂飾。圖／橘子文化 提供

檸檬汁加入糖粉，拌勻調和即為檸檬糖霜。將檸檬糖霜淋於蛋糕表面，隨意放上適量檸檬皮末。

【紫薯雙色麵包】

紫薯雙色麵包：右手拇指用力將麵團向下壓入。圖／橘子文化 提供 紫薯雙色麵包：。圖／橘子文化 提供 紫薯雙色麵包：放入六連圓形烤模中。圖／橘子文化 提供 紫薯雙色麵包：以扁刀劃3道紋。圖／橘子文化 提供 紫薯雙色麵包成品。圖／橘子文化 提供

● 分量：6個

烤箱溫度：180℃

烘烤時間：18分鐘

● 材料

麵團A

高筋麵粉100g、鹽1g、速發酵母1g、水55g、蜂蜜12g、無鹽奶油8g

麵團B

熟紫地瓜35g、高筋麵粉85g、細砂糖8g、鹽1g、速發酵母1g、水50g、無鹽奶油8g

● 做法

1.將麵團A材料進行揉合與發酵。

2.將熟紫地瓜壓成泥狀，與其餘麵團B材料進行揉合與發酵。

3.以雙手在麵團A左右、上下處壓平，形成中央隆起、外邊稍薄的麵團形態，將麵團A翻面，置放在左手虎口上。取麵團B置於麵團A中央，右手拇指用力將麵團B向下壓入，左手拇指與食指同時緊縮，將麵團底部仔細收口。

4.在麵團表面以扁刀劃3道紋，放入抹無鹽奶油、撒高筋麵粉(材料外)的六連圓形烤模中，進行最後發酵約50分鐘，觀察麵團膨脹約1.5倍大。放入已預熱180℃的烤箱烘烤約18分鐘。

Tips：紫薯雙色麵包的主要食材紫地瓜，也可運用黃地瓜或栗子南瓜替代，豐富麵包的顏色變化性。部分根莖類食材蒸熟後含水量較高，必須完全瀝除水分後再揉入麵團，更能避免麵團黏手而造成筋性不足的情況。

食譜裡的作法示範，是將紫地瓜麵團包覆其中，有興趣的朋友在試做這款麵包時，也可試試外層改為紫地瓜麵團，讓成品更多風貌變化，饒富烘焙樂趣。

● 作者介紹：蘇凱莉，曾任職於金融業，決定轉換跑道成為全職媽媽，進而展開了烘焙糕點的美味人生篇章。相信以天然食材融入烘焙生活，在單純滋味裡更能傳遞烘焙者的溫暖心意。期許以糕點香氣記錄日常，雖是平凡卻也舒心愜意。