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萊爾富「幸福年菜」預購開跑！傳統滋味、異國料理、蔬食年菜都上桌

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「巴伐利亞脆皮德國豬腳」，售價399元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「巴伐利亞脆皮德國豬腳」，售價399元。圖／萊爾富提供

搶攻年菜商機，萊爾富推出「幸福年菜．牛萊運轉」預購專刊，即日起至2021年2月2日開放預購，今年菜色結合傳統與創新，除了經典年菜之外，為了彌補大眾受疫情影響無法出國旅遊的遺憾，萊爾富引進多項異國佳餚，打造餐桌上的異國風情，也針對素食族群推出8道美味蔬食年菜，滿足各種饕客味蕾，Hi-Life VIP App會員購買指定年菜獨享2件95折、3件92折優惠，2021年1月5日前還有機會使用100 Hi點刮中市價999元的「大甲王記牛萊運轉年菜組」一組（共10名）。

萊爾富「幸福年菜．牛萊運轉」預購專刊精選逾百道年菜，包括佛跳牆、萬年餘糧、山海味、豬事吉祥、起家菜餚、經典手路、圍爐湯品、家常料理、鍋邊好料、生鮮肉品、蔬食料理、圍爐組合等12大類。佛跳牆是年節餐桌上不可或缺的菜色之一，萊爾富今年仍續推往年最熱銷的「海味街烏參佛跳牆」，嚴選烏參、豬腳、排骨等十餘種珍貴食材與獨家台式高湯，售價549元；圍爐湯品推薦「狀元漢方食養炖湯」，今年特別將份量調整為1,000公克的小包裝，讓小家庭也能輕鬆享受經典美味，售價299元。

萊爾富也將異國年菜端上桌，推出「亞緻餐飲麗緻油封鴨腿」，以法式手法將鴨肉浸置於油脂中，用低溫文火慢煮烹調，肉質鮮嫩柔軟，為餐桌帶來法式風情，2入售價260元；「巴伐利亞脆皮德國豬腳」精選前二腳腱肉，以德式手法烹煮，表皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，售價399元。另外還有首度引進源自上海菜系的初芯初蒔荷香紅藜滬式菜飯，改良自傳統港式盆菜的三毛好食集海陸珍鮮聚煲盆等。

今年萊爾富為素食族精選8款蔬食年菜，品項數較去年多出5成，並首次與蒔蘿香草、寬心園等兩間蔬食餐廳合作，其中蒔蘿香草研發的「蒔蘿香草蔬食佛跳牆」，嚴選頂級猴頭菇及有機白木耳、美白菇、香菇、栗子等食材，以細火慢熬出時蔬的鮮甜，清爽不油膩，售價1,500元；另一道「義式鹽麴猴頭菇佐胡汁醬」則是將猴頭菇以無水烹煮的繁複工序製成美味排餐，搭配自製黑胡椒醬，售價450元。老牌蔬食館寬心園蘿蔔糕－金玉菜脯、芋頭糕－綿香芋頭嚴選在地食材製成，售價280元，即日起至2021年2月2日前可享任選買1送1。

萊爾富也針對不同家庭人數推出多樣組合年菜，小家庭可選擇鬍鬚張幸福滿意年菜組（售價2,115元）、復興空廚年菜套餐（售價1,888元）、巨廚甄事如意年菜套組（售價1,399元）、大甲王記牛萊運轉好套餐（售價1,199元）等，每組都包含4道精選美食；大家庭則推薦冰冰好料理年菜組合（售價2,799元）、三毛好食集牛年一路發好運年菜組（售價2,699元），內含主食、各式山珍海味及湯品。

萊爾富「幸福年菜」即日起至2021年2月2日開放預購，Hi-Life VIP App會員可享購買指定年菜2件95折、3件92折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜」即日起至2021年2月2日開放預購，Hi-Life VIP App會員可享購買指定年菜2件95折、3件92折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「海味街烏參佛跳牆」，售價549元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「海味街烏參佛跳牆」，售價549元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「亞緻餐飲麗緻油封鴨腿」，2入售價260元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「亞緻餐飲麗緻油封鴨腿」，2入售價260元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「王記seafood海鮮羹」，售價199元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「王記seafood海鮮羹」，售價199元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「蒔蘿香草義式鹽麴猴頭菇佐胡汁醬」，售價450元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「蒔蘿香草義式鹽麴猴頭菇佐胡汁醬」，售價450元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「蒔蘿香草蔬食佛跳牆」，售價1,500元。圖／萊爾富提供
萊爾富「幸福年菜．牛來運轉」預購專刊推出「蒔蘿香草蔬食佛跳牆」，售價1,500元。圖／萊爾富提供

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