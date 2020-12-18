太好買！ 三重迪卡儂今開幕 提供60項運動、萬種商品

法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運，新北副市長吳明機指出，迪卡儂已跟新北體育處合作推廣明年在新北舉辦的全國運動會，預計明年4月還有十項全能運動派對，讓民眾體驗運動。

迪卡儂三重店規劃1500坪的運動專賣商場、500坪的室內外多元運動體驗空間，商場內引進數位互動式的運動裝置，體驗跑步、單車、球類等運動，明年農曆年商場還有特力屋、全國電子等生活用品店陸續進駐與開幕。

三重店長黃靖穎說，三重店會讓運動觸手可及，提供超過60項運動、萬種的產品，且商場內能透過互動式器材教學系統，自行維修單車與學習各項體適能運動與器材，會讓三重地區居民參與運動、享受運動。

吳明機說，新北目前有16座國民運動中心，4年內增設34處運動空間，而新北舉辦的萬金石馬拉松、青春山海線自行車道、淡蘭古道等運動活動，也深受民眾的歡迎，也顯示對體育的重視。

吳明機表示，新北睽違18年並在升格後首度舉辦全國運動會，迪卡儂從7月開始與體育處合作，在各運動中心舉辦「110全國運X迪卡儂」運動市集、體驗巡迴活動，協助曝光全國運動會。

吳明機指出，目前體育處也與迪卡儂談合作，預計明年4月在三重舉辦「十項全能運動派對」，包括括足球、籃球、舉重、射箭、體操、棒球、羽球、拳擊、溜冰及高爾夫等項目，成為全運會前的熱身前哨站。