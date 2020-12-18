快訊

雪山隧道北上小客車「自燃」 無人員傷亡雙向恢復通車

雪山隧道北上19.2K傳火燒車 雙向兩車道全封消防馳援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太好買！ 三重迪卡儂今開幕 提供60項運動、萬種商品

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運。圖／新北經發局提供
法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運。圖／新北經發局提供

法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運，新北副市長吳明機指出，迪卡儂已跟新北體育處合作推廣明年在新北舉辦的全國運動會，預計明年4月還有十項全能運動派對，讓民眾體驗運動。

迪卡儂三重店規劃1500坪的運動專賣商場、500坪的室內外多元運動體驗空間，商場內引進數位互動式的運動裝置，體驗跑步、單車、球類等運動，明年農曆年商場還有特力屋、全國電子等生活用品店陸續進駐與開幕。

三重店長黃靖穎說，三重店會讓運動觸手可及，提供超過60項運動、萬種的產品，且商場內能透過互動式器材教學系統，自行維修單車與學習各項體適能運動與器材，會讓三重地區居民參與運動、享受運動。

吳明機說，新北目前有16座國民運動中心，4年內增設34處運動空間，而新北舉辦的萬金石馬拉松、青春山海線自行車道、淡蘭古道等運動活動，也深受民眾的歡迎，也顯示對體育的重視。

吳明機表示，新北睽違18年並在升格後首度舉辦全國運動會，迪卡儂從7月開始與體育處合作，在各運動中心舉辦「110全國運X迪卡儂」運動市集、體驗巡迴活動，協助曝光全國運動會。

吳明機指出，目前體育處也與迪卡儂談合作，預計明年4月在三重舉辦「十項全能運動派對」，包括括足球、籃球、舉重、射箭、體操、棒球、羽球、拳擊、溜冰及高爾夫等項目，成為全運會前的熱身前哨站。

新北經發局指出，招商一條龍成功完成多案國際招商案，包含DEKRA德凱認證今年進駐林口IoT實驗總部，明年初Google進駐板橋、明年中凱悅嘉軒酒店新莊開幕，新北是國際企業值得投資的首選之地。

法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運。圖／新北經發局提供
法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運。圖／新北經發局提供
法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運。圖／新北經發局提供
法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運。圖／新北經發局提供

新北 體育 單車

延伸閱讀

竹市感恩季周末開跑 林智堅邀民眾替弱勢兒童圓夢

台中水湳經貿園區房市先鋒 單元八地價創近年新高

想要1床溫暖的被 竹市心願卡活動邀大家為弱勢孩子圓夢

三重獅子會長捐大型捐血車 差點拿太太的私房錢

相關新聞

秒殺！GUBAMI牛肉麵快閃台北晶華 每場僅12席

「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒開設位於台中、入列「臺北臺中米其林指南 2020」必比登推介的GUBAMI牛肉麵北上快閃，即起至...

馬芬杯快速變出小點心／檸檬優格蛋糕、紫薯雙色麵包

看過來！只要準備好一般的馬芬烤模，就能輕鬆變化出各種高人氣糕餅。跟著達人按步驟做，烘培新手也不難入門，每日幫家人與小朋友...

雙手捏塑陶土找平靜！ROUND ROUND打造生活陶美學空間

2020年，全球經歷一場疫情，讓許多人更想找回生活中的感動，並培養更多嗜好，其中用雙手捏陶、手拉胚成為不少人的首選。北市...

萊爾富「幸福年菜」預購開跑！傳統滋味、異國料理、蔬食年菜都上桌

搶攻年菜商機，萊爾富推出「幸福年菜．牛萊運轉」預購專刊，即日起至2021年2月2日開放預購，今年菜色結合傳統與創新，除了...

太好買！ 三重迪卡儂今開幕 提供60項運動、萬種商品

法商迪卡儂攜手聯上集團選在新北三重國民運動中心對面，打造雙北地區佔地最大旗艦店，今正式開幕營運，新北副市長吳明機指出，迪...

微縮展Ｘ小人國聯合套票 勾童年回憶

台北華山文創園區12月26日開展的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」開展倒數一周。此為全球首次集結日本《電視冠軍》微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，精選多達六十件匠心入魂之作，主辦單位聯合數位文創精心打造奇幻驚奇的微縮世界，讓微縮迷、模型控一飽眼福。

連假出遊首選！南港瓶蓋工廠「自造舞台試驗所」

不曉得陰雨綿綿的天氣，大台北還有哪裡可以逛的嗎？上週末甫開幕的南港瓶蓋工廠，保留過去歷史建築風格，延續「生產、製造」的精神，將搖身一變成為南港的新地標，從12月24日起，在M棟率先登場的「自造舞台試驗所」，陸續帶來台灣原創音樂劇、魔術秀、選粹音樂會，還有針對女性議題的小戲聯演、卡米地精選脫口秀、及阿卡貝拉音樂會等演出，連續四個週末、上演七檔節目，是個休閒出遊及近距離欣賞藝文節目的好去處！

門市LINE群組就能團購！OKmart獨家開賣「九如商號」、「蔡萬興」老店湯圓

為了讓大家在冬至能吃到更多樣口味的湯圓，超商卯足全力求突破，OKmart搶搭冬至節慶商機，推出多款獨家名品湯圓，有江浙老...

系金誒！金色腕表平價討喜 10萬有找不傷荷包

2020終於來到年底，一整年的洗滌，讓人直想揮別過去、奔向更美好的2021。金色一向帶來年節、喜氣、好運的聯想，面對即將...

Converse新潮鞋大玩撞色、ECCO異材質拼接設計好吸睛

Converse曝光2021春季新鞋款，在經典 Chuck Taylor 的基礎上重新演繹，打造包含Chuck 70、R...

12月24日平安夜「限時」優惠！85˚C大杯咖啡第2杯20元、麵包第2件半價

歡樂的聖誕即將到來，連鎖飲料烘培品牌85˚C，也推出「平安夜」限時特價活動，12/24(四)當天，從下午一點開始到晚上十...

林志玲禮服慈善拍賣為不丹！ 方國強訂製珠寶拍出最高價

由設計師方國強所創立的訂製珠寶品牌Khieng ATELIER，今年歡慶20周年，與不丹皇太后桑傑·曲登 Gyalyum...

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

全聯22日再開賣雙色中衛雪花口罩 卡友加贈100福利點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。