門市LINE群組就能團購！OKmart獨家開賣「九如商號」、「蔡萬興」老店湯圓
為了讓大家在冬至能吃到更多樣口味的湯圓，超商卯足全力求突破，OKmart搶搭冬至節慶商機，推出多款獨家名品湯圓，有江浙老店「九如商號」的4款湯圓，其中棗泥口味是超商罕見，並與近70年的老字號「蔡萬興」合作獨家販售鎮店5寶之一的「芝麻湯圓」，另外還有經典客家味「老爸ㄟ廚房」內埔鹹湯圓，讓會員透過門市LINE群組團購就能享口福。
江浙點心老店「九如商號」獨家於OKmart販售花生、芝麻、棗泥、豆沙等4種口味的甜湯圓，每盒10入原價300元、OKmart會員團購價每盒159元，口味可混搭、5盒成團，另外還有鮮肉口味，每盒12入原價399元、OKmart會員團購價每盒230元（5盒成團）。同為江浙點心名店的「蔡萬興」也與OKmart合作，獨家販售鎮店5寶之一的「芝麻湯圓」，每一顆湯圓都經過至少20道工序，顆顆滑潤飽滿，每盒12入原價340元、OKmart會員團購價每盒205元（5盒成團）。
另外OKmart獨家引進「老爸ㄟ廚房」內埔客家鹹湯圓，從外皮到內餡皆純手工製作，每盒10入原價349元、OKmart會員團購價每盒220元（4盒成團）。
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