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系金誒！金色腕表平價討喜 10萬有找不傷荷包
2020終於來到年底，一整年的洗滌，讓人直想揮別過去、奔向更美好的2021。金色一向帶來年節、喜氣、好運的聯想，面對即將來臨的新年，無論是否有無年終獎金，一只帶有金色元素的腕表，或將開運、討喜，展現飽滿正能量。
瑞士雷達表（RADO）找來女星與品牌代言人湯唯美美示範，古典的綠色洋裝正與湯唯手上的True Square方形高科技陶瓷鏤空自動鑽表，金綠相映襯。腕表表面採開放式設計，通透、也能欣賞日內瓦波紋的層次修飾，白色陶瓷表殼與金色修飾的撞色手法，是一次品味的白金之選；美度（MIDO）則一次帶來Belluna Royal雋永系列皇家鑲鑽女表、雋永系列皇家男仕腕表多種選擇，前者以PVD玫瑰金的表殼搭配鑽石與母貝面盤，調和了矜貴和柔美，後者則以拋光與噴砂工藝帶來深邃古典的表面，適合正裝配戴。
想要展望未來、偏好科幻風格？漢米爾頓（Hamilton）也有一只原型發表於1970年代的Pulsor第三代腕表，特殊的跳字顯示，混合LCD和OLED混合式顯示，PVD的玫瑰金表殼搭配金屬表帶，全球限量1970只。從過去穿越現代，且以Hamilton的科幻風格，向2021筆直勇敢前行。
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