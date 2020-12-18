連假出遊首選！南港瓶蓋工廠「自造舞台試驗所」
不曉得陰雨綿綿的天氣，大台北還有哪裡可以逛的嗎？上週末甫開幕的南港瓶蓋工廠，保留過去歷史建築風格，延續「生產、製造」的精神，將搖身一變成為南港的新地標，從12月24日起，在M棟率先登場的「自造舞台試驗所」，陸續帶來台灣原創音樂劇、魔術秀、選粹音樂會，還有針對女性議題的小戲聯演、卡米地精選脫口秀、及阿卡貝拉音樂會等演出，連續四個週末、上演七檔節目，是個休閒出遊及近距離欣賞藝文節目的好去處！
12月耶誕假期第一個節目是由赭月製作出品，描述跨越前世今生愛情選擇題的獨角音樂劇《忘川》，自編自導自演本劇的桂尚琳，將再次演出完美的獨角戲。接著則是創作出多元作品的新銳作曲家王絲涵，帶來創作選粹音樂會《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》，除了有現場音樂演出，還邀請了諸多嘉賓，包含全方位劇場演員張仰瑄、超人氣YouTuber 小熱唱 王彥之、部落劇會所劇團團長嘎造・伊漾Kacaw·Iyang及實力派音樂劇演員林玟圻 Ctwo，帶領觀眾一起進入故事裡、體驗各種不同的人生風景。
2021元旦第一個登台的節目是用諷刺丑角、四位不同世代女演員的讀劇表演、和變裝跨界小天后簡詩翰，組成的《慾望和他/她/牠的產地》，揉合三種不同表演形式，揭開那些女性成長過程中，最難以啟齒的私密議題。元旦連假接續魔幻大秀《第六種感應》，投身魔術界20餘年的簡銘宣，融合中西方藝術優點，逐漸成熟蛻變為亞洲首屈一指的明星幻術師、讀心者和催眠師，將捨去華麗包裝，打造一場追求純粹的心靈魔術演出！
卡米地俱樂部裡的三位熟男扛霸子也是本次熱門的演出名單，由歐耶、Q毛、艾董聯手帶來《歐爸的居酒屋》，身為生活經驗豐富、職場資歷深厚的中年斜槓代表，在聊不完的人生居酒屋內又會迸出什麼爆笑火花？等觀眾入場來親自體悟！創團10周年的A劇團，將帶來阿卡貝拉音樂會《劇十以告》，以十年來的創作精選，加上全新曲目，回歸純淨人聲演出，獻上2021的首場美聲天籟！
最後，則是由曾參與歌劇魅影25周年世界巡演的Paul Whiteley(保羅懷特利)，攜手傑出的台灣音樂劇演員，帶來歐美音樂劇選粹音樂會《曙光再現 音樂劇之旅》，一起進入經典音樂劇的磅礡旋律裡！
橫跨冬季新年檔期的「自造舞台試驗所」是一個讓創作者與觀眾近距離接觸的實驗展演場域，為表演者打造一個展現熱情的共享舞台，帶來一個月的多元演出。系列節目門票熱賣中，詳情請上udn售票網查詢。
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