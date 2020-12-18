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微縮展Ｘ小人國聯合套票 勾童年回憶

聯合新聞網 / 聯合數位文創
鄭鴻展《出礦坑的美和商店》。圖／聯合數位文創 提供
鄭鴻展《出礦坑的美和商店》。圖／聯合數位文創 提供

山田卓司《公車站》。圖／聯合數位文創 提供
山田卓司《公車站》。圖／聯合數位文創 提供

台北華山文創園區12月26日開展的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」開展倒數一周。此為全球首次集結日本《電視冠軍》微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，精選多達六十件匠心入魂之作，主辦單位聯合數位文創精心打造奇幻驚奇的微縮世界，讓微縮迷、模型控一飽眼福。

更推出多種超值優惠的套票組合，其中「山田卓司x鄭鴻展 微縮人生」+「小人國主題樂園」聯合套票只要$460元。聯合套票一次滿足你所有微縮世界的想像！

小人國主題樂園是大、小朋友童年的美好回憶，不管是校外教學或畢業旅行，遊樂園總陪伴著許多人走過這段成長期。這次「微縮人生特展」兩位大師以精密的技法在日常場景中加入想像，創作出角色的豐富表情、具有生活及歷史感的故事背景，將大家對於古早與人情味的共通記憶，濃縮其中，賦予作品生命力。這次就讓我們利用回憶創造新回憶，前往微縮展捕捉神奇微縮視界、體驗驚奇小人國旅程吧。

「山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展」

展覽期間：2020年12月26日(六)至2021年4月5日(一)

展覽地點：華山1914文創園區 東2D館

展覽購票： https://bit.ly/2HYFvnb

官方粉絲團： https://www.facebook.com/DioramaExhibition/

客服專線：02-7721-6955 #2 (每日9:00-18:00)

主辦單位：聯合數位文創、華山1914文創園區

文創 小人國 遊樂園

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