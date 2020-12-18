微縮展Ｘ小人國聯合套票 勾童年回憶

不曉得陰雨綿綿的天氣，大台北還有哪裡可以逛的嗎？上週末甫開幕的南港瓶蓋工廠，保留過去歷史建築風格，延續「生產、製造」的精神，將搖身一變成為南港的新地標，從12月24日起，在M棟率先登場的「自造舞台試驗所」，陸續帶來台灣原創音樂劇、魔術秀、選粹音樂會，還有針對女性議題的小戲聯演、卡米地精選脫口秀、及阿卡貝拉音樂會等演出，連續四個週末、上演七檔節目，是個休閒出遊及近距離欣賞藝文節目的好去處！

2020-12-18 15:03