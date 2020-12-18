Converse新潮鞋大玩撞色、ECCO異材質拼接設計好吸睛

Converse曝光2021春季新鞋款，在經典 Chuck Taylor 的基礎上重新演繹，打造包含Chuck 70、Run Star Hike 和 Chuck Taylor All Star CX 三款鞋型。ECCO則在本季於ST.1 LITE適動輕巧系列利用新材質、新配色，呈現出多雙兼具實用性與潮流感的鞋款。

經典的Chuck 70鞋款在新一季系列中更有新意，Converse透過凹凸感網格鞋面搭配登山風機能鞋帶，並以亮色裝飾細節，搭配OrthoLite鞋墊兼顧舒適穿著體驗。而與設計師共同開發出的新潮鞋Run Star Hike則以不規則印花裝點鞋面，使用繞踝鞋帶呈現機能風造型，同時採取指招牌醒目的鋸齒狀厚底，讓亮色後跟條與鞋墊則帶來細節處的驚喜。而 Chuck Taylor All Star CX鞋則延續易穿脫的彈性鞋面，其彈性發泡大底配以活力透明果凍色膠底。無論是哪一款，Converse都用撞色設計來貫穿全系列，讓消費者能搭出最搶眼造型。

女模演繹Converse Chuck Taylor All Star CX鞋2,480元。

ST.1 LITE適動輕巧系列承襲ST.1適動系列所開發的「SHOCK THRU整合緩震系統」，結合螢光綠減壓裝置與柔軟的PU中底，三個物件整合提升2倍緩震力與高回彈性的性能，還搭載「一體成型FLUIDFORM製鞋科技」，創造出比原代更加輕盈的鞋底。不僅如此，ECCO還於設計上採用犛牛皮、磨砂牛皮、織物等不同材質拼接而成，交織出「異材質」層次感。連選色與側邊設計都充滿玩意，鞋側的拼接顯現出流線曲線，輔以森林綠、灰黑的配色，無論是搭配工裝、街頭潮流服飾、或是休閒運都適合。

Converse Run Star Hike鞋3,680元。

ECCO ST.1 LITE 適動輕巧系列鞋7,380元。圖／ECCO提供

Converse Chuck 70鞋2,880元。

Converse Chuck Taylor All Star CX鞋2,480元。