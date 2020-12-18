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12/24平安夜「限時」優惠！85˚C大杯咖啡第2杯20元、麵包第2件半價
歡樂的聖誕即將到來，連鎖飲料烘培品牌85˚C，也推出「平安夜」限時特價活動，12/24(四)當天，從下午一點開始到晚上十點，大杯咖啡同品項第二杯20元，麵包坊同款麵包第二件半價，鐵粉趕緊筆記時間不要錯過了。
85˚C公布優惠方案，12/24平安夜當天下午一點到晚上十點，大杯咖啡同品項第二杯20元，每人現場限購3組，線上訂餐和外送無此優惠，同時全台麵包坊，同款麵包第二件半價(特價商品、外送和餐盒不適用此優惠活動)。活動資訊僅供參考，如有更動以85˚C官方粉絲團和現場實際公告為準。
另外85˚C也推出甜蜜新品「巧克力莓果燒」和「蜂蜜三次方」兩款蛋糕，「巧克力莓果燒」以不甜膩的巧克力薄片蛋糕為基底夾草莓鮮奶餡；「蜂蜜三次方」是85˚C與蜜蜂工坊聯名限定款蛋糕，入口散發蜂蜜香甜。即日起到12/25(五)推出新品巧克力莓果燒、蜂蜜三次方長條蛋糕，任選2入特價300元(原價420元)，可與親朋好友同歡分享。
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