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林志玲禮服慈善拍賣為不丹！ 方國強訂製珠寶拍出最高價
由設計師方國強所創立的訂製珠寶品牌Khieng ATELIER，今年歡慶20周年，與不丹皇太后桑傑·曲登 Gyalyum Sangay Choden Wangchuck 所創辦The Gyalyum Charitable Trust皇太后慈善基金會的合作，於不丹國慶日12 月 17 日舉辦「MEET LOVE遇見愛‧預見愛慈善晚會」，來自各界共200多位善心人士出席，並有徐若瑄、小S徐熙娣等知名藝人響應。方國強特地為本次慈善活動訂製MEET LOVE慈善戒指吊墜兩用款珠寶的七只限量版之一，拍出現場最高價。
訂製MEET LOVE慈善戒指吊墜兩用款珠寶限量版，戒身採18k黃金打造，精選顏色濃郁的一克拉紅寶石為主石，從88萬元起拍，150萬元落槌。除此之外，方國強為林志玲、張鈞甯等知名女藝人設計的訂製禮服作品也都分別以18萬語32萬元落槌，同場還有抽象藝術大師朱德群版畫、現代水墨大師李重重、書法家朱振南作品、國畫大師陳丹誠作品等來自各界捐贈珍藏拍賣品，廣受矚目。
延續慈善晚宴的熱情，方國強特地為皇太后基金會慈善義舉訂製、全球限量500只的Khieng MEET LOVE遇見愛預見愛兩用慈善珠寶，也自即日起上市，每只售價88,000元台幣；每售出一只珠寶，品牌即捐出880美金的善款，挹注於不丹皇太后慈善基金會。
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