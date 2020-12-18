快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林志玲禮服慈善拍賣為不丹！ 方國強訂製珠寶拍出最高價

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
拍品編號03林志玲客製禮服，以18萬落槌。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍品編號03林志玲客製禮服，以18萬落槌。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供

由設計師方國強所創立的訂製珠寶品牌Khieng ATELIER，今年歡慶20周年，與不丹皇太后桑傑·曲登 Gyalyum Sangay Choden Wangchuck 所創辦The Gyalyum Charitable Trust皇太后慈善基金會的合作，於不丹國慶日12 月 17 日舉辦「MEET LOVE遇見愛‧預見愛慈善晚會」，來自各界共200多位善心人士出席，並有徐若瑄、小S徐熙娣等知名藝人響應。方國強特地為本次慈善活動訂製MEET LOVE慈善戒指吊墜兩用款珠寶的七只限量版之一，拍出現場最高價。

訂製MEET LOVE慈善戒指吊墜兩用款珠寶限量版，戒身採18k黃金打造，精選顏色濃郁的一克拉紅寶石為主石，從88萬元起拍，150萬元落槌。除此之外，方國強為林志玲、張鈞甯等知名女藝人設計的訂製禮服作品也都分別以18萬語32萬元落槌，同場還有抽象藝術大師朱德群版畫、現代水墨大師李重重、書法家朱振南作品、國畫大師陳丹誠作品等來自各界捐贈珍藏拍賣品，廣受矚目。

延續慈善晚宴的熱情，方國強特地為皇太后基金會慈善義舉訂製、全球限量500只的Khieng MEET LOVE遇見愛預見愛兩用慈善珠寶，也自即日起上市，每只售價88,000元台幣；每售出一只珠寶，品牌即捐出880美金的善款，挹注於不丹皇太后慈善基金會。

拍品編號05Relove品牌代言人徐若瑄形象套裝（6件组）以高價成交。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍品編號05Relove品牌代言人徐若瑄形象套裝（6件组）以高價成交。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍賣晚宴現場。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍賣晚宴現場。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
不丹皇太后。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
不丹皇太后。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍品編號14限量版慈善拍賣珠寶。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍品編號14限量版慈善拍賣珠寶。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍品編號04張鈞甯客製禮服，以32萬落槌。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍品編號04張鈞甯客製禮服，以32萬落槌。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍賣晚宴現場。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
拍賣晚宴現場。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
方國強。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
方國強。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

志玲姊姊鏤空代言 大秀美肩

林志玲遇大地震老公跨海安慰 自曝跨年在隔離飯店過

林志玲0缺點性感曲線 力挺浪琴15年情誼 念力召喚小天使來排隊

連日本女星都被收服！提到林志玲和AKIRA秒變小粉絲

相關新聞

全聯22日再開賣雙色中衛雪花口罩 卡友加贈100福利點

迎接耶誕節到來，各口罩品牌與通路各出奇招，發揮創意讓大家輕鬆度過歡樂的防疫假期！全聯福利中心今再宣布於12月22日起陸續...

PornHub刪千萬部影片 數位女力聯盟：被害人創痛未結束

全球最大色情網站PornHub日前遭踢爆充斥著強制性侵、偷拍、兒童色情、性剝削等未得同意遭散布的性私密影像後，各大信用卡...

微縮展Ｘ小人國聯合套票 勾童年回憶

台北華山文創園區12月26日開展的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」開展倒數一周。此為全球首次集結日本《電視冠軍》微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，精選多達六十件匠心入魂之作，主辦單位聯合數位文創精心打造奇幻驚奇的微縮世界，讓微縮迷、模型控一飽眼福。

連假出遊首選！南港瓶蓋工廠「自造舞台試驗所」

不曉得陰雨綿綿的天氣，大台北還有哪裡可以逛的嗎？上週末甫開幕的南港瓶蓋工廠，保留過去歷史建築風格，延續「生產、製造」的精神，將搖身一變成為南港的新地標，從12月24日起，在M棟率先登場的「自造舞台試驗所」，陸續帶來台灣原創音樂劇、魔術秀、選粹音樂會，還有針對女性議題的小戲聯演、卡米地精選脫口秀、及阿卡貝拉音樂會等演出，連續四個週末、上演七檔節目，是個休閒出遊及近距離欣賞藝文節目的好去處！

門市LINE群組就能團購！OKmart獨家開賣「九如商號」、「蔡萬興」老店湯圓

為了讓大家在冬至能吃到更多樣口味的湯圓，超商卯足全力求突破，OKmart搶搭冬至節慶商機，推出多款獨家名品湯圓，有江浙老...

系金誒！金色腕表平價討喜 10萬有找不傷荷包

2020終於來到年底，一整年的洗滌，讓人直想揮別過去、奔向更美好的2021。金色一向帶來年節、喜氣、好運的聯想，面對即將...

Converse新潮鞋大玩撞色、ECCO異材質拼接設計好吸睛

Converse曝光2021春季新鞋款，在經典 Chuck Taylor 的基礎上重新演繹，打造包含Chuck 70、R...

12/24平安夜「限時」優惠！85˚C大杯咖啡第2杯20元、麵包第2件半價

歡樂的聖誕即將到來，連鎖飲料烘培品牌85˚C，也推出「平安夜」限時特價活動，12/24(四)當天，從下午一點開始到晚上十...

林志玲禮服慈善拍賣為不丹！ 方國強訂製珠寶拍出最高價

由設計師方國強所創立的訂製珠寶品牌Khieng ATELIER，今年歡慶20周年，與不丹皇太后桑傑·曲登 Gyalyum...

林志玲0缺點性感曲線 力挺浪琴15年情誼 念力召喚小天使來排隊

「志玲姐姐」林志玲今日出席浪琴表（Longines）遠東信義百貨A13專賣店記者會，一身性感黑色洋裝，變身優雅「黑雪公主...

「艾蜜莉在巴黎」場景重現台北！試躺頂級Hästens床組

之前受到熱烈討論的影集「艾蜜莉在巴黎」中，女主角艾蜜莉為頂級床具品牌Hästens，打造極有創意的行銷方式，就是把床組搬...

搶攻宅經濟！時尚品牌跨界居家市場 打造女孩最愛療癒系家飾

因應疫情的變化，興起所謂的「宅經濟」，女裝時尚品牌PAZZO推出支線A'ROOM居家生活系列，希望可以實現消費者對生活的...

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。