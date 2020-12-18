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林志玲0缺點性感曲線 力挺浪琴15年情誼 念力召喚小天使來排隊

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
林志玲今日出席浪琴表記者會，並與東門國小舞蹈班一起翩翩合舞、留影。記者 / 許正宏攝影。
林志玲今日出席浪琴表記者會，並與東門國小舞蹈班一起翩翩合舞、留影。記者 / 許正宏攝影。

「志玲姐姐」林志玲今日出席浪琴表（Longines）遠東信義百貨A13專賣店記者會，一身性感黑色洋裝，變身優雅「黑雪公主」，除和東門國小舞蹈團翩翩起舞、合唱聖誕組曲，除了以溫暖行動力挺15年情誼的浪琴表，當被問到未來是否有懷孕計畫？林志玲更呼籲小天使趕緊排隊來報名。

今日出席浪琴記者會的林志玲，回台後先隔離兩周後瘦身約兩公斤，更自曝為了今日好表現，早上六點就起床健身。由於2020年已隔離三趟，自許為「隔離專家」的她強調免疫力很重要，「要先照顧好自己、才能照顧別人」。她並表示由於疫情影響，讓心靜了下來，同時找回健康作息。面對未來，她再呼籲「要謹慎地生活，但也還要溫暖待人」。由於疫情期間多了更多空閒，讓她有更多時間精進好手藝，而台灣料理、紅酒燉牛肉都成為拿手料理，也讓老公Akira格外喜歡。

由於和浪琴表結盟長達15年，林志玲表示對浪琴的不離不棄非常感恩，而浪琴表所屬斯沃琪瑞表集團（Swatch Group）總經理Heidi Chu也表示，浪琴之所以和林志玲擁有深厚友誼，正因為林志玲「能將優雅態度、實際化為溫柔的行動。」

本次浪琴於遠百信義A13專賣店開幕，除邀請林志玲攜手送暖，浪琴更以企業捐贈方式，大方送上20支票給財團法人台北市林志玲姐姐慈善基金會。凡於即日起至2021年1月31日為止於浪琴表A13專賣店購買先行者（Spirit）系列任一表款，將可獲得限量慈善限量禮盒，內附林志玲2021慈善桌曆與親筆簽名。

浪琴表La Grande Classique嘉嵐系列藍面鑽圈腕表，11萬1,000元。圖 / Longines提供。
浪琴表La Grande Classique嘉嵐系列藍面鑽圈腕表，11萬1,000元。圖 / Longines提供。
林志玲在記者會上，收到由浪琴表贈送的Spirit先行者系列藍色面盤計時碼表，約10萬300元。圖 / Longines提供。
林志玲在記者會上，收到由浪琴表贈送的Spirit先行者系列藍色面盤計時碼表，約10萬300元。圖 / Longines提供。
浪琴表所屬斯沃琪瑞表集團（Swatch Group）總經理Heidi Chu（左）與林志玲、遠東百貨董事總經理（右），一同剪綵，為浪琴表遠百信義A13專賣店開幕致意。記者 / 許正宏攝影。
浪琴表所屬斯沃琪瑞表集團（Swatch Group）總經理Heidi Chu（左）與林志玲、遠東百貨董事總經理（右），一同剪綵，為浪琴表遠百信義A13專賣店開幕致意。記者 / 許正宏攝影。
林志玲舉手投足都擁有超強氣場，更和浪琴表結盟長達15年。
林志玲舉手投足都擁有超強氣場，更和浪琴表結盟長達15年。
由於疫情期間多了更多空閒，讓她有更多時間精進好手藝，而台灣料理、紅酒燉牛肉都成為拿手料理，也讓老公Akira格外喜歡。記者 / 許正宏攝影。
由於疫情期間多了更多空閒，讓她有更多時間精進好手藝，而台灣料理、紅酒燉牛肉都成為拿手料理，也讓老公Akira格外喜歡。記者 / 許正宏攝影。
浪琴表Master巨擘系列藍色面盤月相腕表，78,800元。圖 / Longines提供。
浪琴表Master巨擘系列藍色面盤月相腕表，78,800元。圖 / Longines提供。

疫情 記者會 紅酒

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