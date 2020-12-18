林志玲0缺點性感曲線 力挺浪琴15年情誼 念力召喚小天使來排隊

「志玲姐姐」林志玲今日出席浪琴表（Longines）遠東信義百貨A13專賣店記者會，一身性感黑色洋裝，變身優雅「黑雪公主」，除和東門國小舞蹈團翩翩起舞、合唱聖誕組曲，除了以溫暖行動力挺15年情誼的浪琴表，當被問到未來是否有懷孕計畫？林志玲更呼籲小天使趕緊排隊來報名。

今日出席浪琴記者會的林志玲，回台後先隔離兩周後瘦身約兩公斤，更自曝為了今日好表現，早上六點就起床健身。由於2020年已隔離三趟，自許為「隔離專家」的她強調免疫力很重要，「要先照顧好自己、才能照顧別人」。她並表示由於疫情影響，讓心靜了下來，同時找回健康作息。面對未來，她再呼籲「要謹慎地生活，但也還要溫暖待人」。由於疫情期間多了更多空閒，讓她有更多時間精進好手藝，而台灣料理、紅酒燉牛肉都成為拿手料理，也讓老公Akira格外喜歡。

由於和浪琴表結盟長達15年，林志玲表示對浪琴的不離不棄非常感恩，而浪琴表所屬斯沃琪瑞表集團（Swatch Group）總經理Heidi Chu也表示，浪琴之所以和林志玲擁有深厚友誼，正因為林志玲「能將優雅態度、實際化為溫柔的行動。」