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「艾蜜莉在巴黎」場景重現台北！試躺頂級Hästens床組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Hästens最頂級的Grand Vividus床組，要價千萬元。圖／大輔傢飾提供
Hästens最頂級的Grand Vividus床組，要價千萬元。圖／大輔傢飾提供

之前受到熱烈討論的影集「艾蜜莉在巴黎」中，女主角艾蜜莉為頂級床具品牌Hästens，打造極有創意的行銷方式，就是把床組搬到巴黎Place Dalida（達利達廣場），讓人印象深刻。該場景也在台北重現，Hästens在寶麗廣塲3樓「HÄSTENS北歐生活體驗館」上，展出旗下最頂級、價值千萬元的Grand Vividus床組，即日起至2021年1月3日，邀請大家前往參觀，感受舒適的北歐風格，並可以拍攝上傳FB、IG，完整指定步驟可獲得小禮物。

來自瑞典的HÄSTENS，堅持手工製作床組，只使用馬毛、棉、亞麻、羊毛和松樹等自然素材，特別是馬尾毛。此次展出的Grand Vividus床組，是與設計大師Ferris Rafauli合作，採取訂製模式，共有4種顏色可挑選，松木底座採用格紋壓印絨面皮革，顏色與皮革都是專門設計，裝飾有珍珠魚皮、黃銅鉚釘，上墊則是HÄSTENS全手工打造，也有不同軟度可選擇，要價千萬元。

現場除了參觀頂級床組外，HÄSTENS北歐生活體驗館也有來自瑞典的保養品牌VERSO，外觀簡約採用有趣的反轉數字包裝，產品內加入視黃醇8，可以舒緩肌膚，煥發光彩，抗老保養中，則加入視黃醇8、薑黃及菸鹼胺，讓肌膚持續補水。

針對不同保養需求，VERSO共有10個類別，包括N°1淨化清潔、N°2日間防護、N°3夜間修護、N°4增效護理、N°5眼周護理、N°6瑕疵修護、N°7精華油、N°8速效面膜、及N°9唇部和N°10手部保養等。

瑞典保養品牌VERSO進軍台灣。圖／名格國際提供
瑞典保養品牌VERSO進軍台灣。圖／名格國際提供
在HÄSTENS北歐生活體驗館中，也能看到來自瑞典的保養品牌VERSO。圖／大輔傢飾提供
在HÄSTENS北歐生活體驗館中，也能看到來自瑞典的保養品牌VERSO。圖／大輔傢飾提供
在台北寶麗廣塲的HÄSTENS北歐生活體驗館中，可以看到「艾蜜莉在巴黎」中的經典場景。圖／大輔傢飾提供
在台北寶麗廣塲的HÄSTENS北歐生活體驗館中，可以看到「艾蜜莉在巴黎」中的經典場景。圖／大輔傢飾提供
在台北寶麗廣塲的HÄSTENS北歐生活體驗館中，可以看到「艾蜜莉在巴黎」中的經典場景。圖／大輔傢飾提供
在台北寶麗廣塲的HÄSTENS北歐生活體驗館中，可以看到「艾蜜莉在巴黎」中的經典場景。圖／大輔傢飾提供
「艾蜜莉在巴黎」中，女主角把Hästens床組搬上街。圖／摘自網路
「艾蜜莉在巴黎」中，女主角把Hästens床組搬上街。圖／摘自網路
Hästens最頂級的Grand Vividus床組，要價千萬元。圖／大輔傢飾提供
Hästens最頂級的Grand Vividus床組，要價千萬元。圖／大輔傢飾提供

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