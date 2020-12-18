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搶攻宅經濟！時尚品牌跨界居家市場 打造女孩最愛療癒系家飾

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女裝時尚品牌PAZZO推出支線A'ROOM居家生活系列，找來居家零售龍頭特力集團旗下的hoi!好好生活跨界聯名。圖／PAZZO提供
女裝時尚品牌PAZZO推出支線A'ROOM居家生活系列，找來居家零售龍頭特力集團旗下的hoi!好好生活跨界聯名。圖／PAZZO提供

因應疫情的變化，興起所謂的「宅經濟」，女裝時尚品牌PAZZO推出支線A'ROOM居家生活系列，希望可以實現消費者對生活的美好想像，找來居家零售龍頭特力集團旗下的hoi!好好生活跨界聯名。而UNIQLO的家居服也全面提升，不只能在冬日禦寒，還能保持時髦感，輕鬆切換室內、室外的穿搭需求。

PAZZO始終以日常生活感為開發出發，此次將目光瞄準家飾市場，與「hoi!好好生活」合作，推出包括了沙發組與寢具，以及擴香禮盒組等產品。選用清新療癒的奶油太妃糖色、奶油白為主色調，像是懶人小沙發組，以讓人每天都想慵懶地賴在家為設計發想，利用絨毛面料製成，另外還附有一個小靠枕，可當成靠腳墊或是靠墊，布套都可以拆洗，方便保持清潔。聯名款還有點荷葉枕套被套三件組，附有雙人被套、兩個枕套和一個收納袋，選用波卡圓點和星星圖騰印在純白的舒適棉布上，並於枕套鑲綴荷葉邊框，打造剛剛好的甜美居家風格。100%純棉材質，不僅透氣也不易褪色及起毛球，一年四季皆適用。

A'ROOM×hoi擴香禮盒組1,680元。圖／PAZZO提供
A'ROOM×hoi擴香禮盒組1,680元。圖／PAZZO提供

因應長時間在家需求，UNIQLO也在家居服上下功夫，透過三大材質讓人穿著舒適，且能輕鬆切換室內、室外場合。像是「男裝毛絨刷毛休閒服組」以蓬鬆柔軟毛絨材質，在家活動無負擔；「女裝ULTRA STRETCH保暖休閒服組」採用優雅素色設計，即使臨時視訊會議或外出都能從容面對。而法蘭絨彈性輕便長褲更是柔軟舒適，無論素色款或印花款式，都能讓居家品味更上層樓。

A'ROOM×hoi懶人小沙發組4,280元。圖／PAZZO提供
A'ROOM×hoi懶人小沙發組4,280元。圖／PAZZO提供

UNIQLO法蘭絨彈性輕便長褲790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO法蘭絨彈性輕便長褲790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO ULTRA STRETCH保暖休閒服組990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO ULTRA STRETCH保暖休閒服組990元。圖／UNIQLO提供

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