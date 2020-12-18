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COACH和米奇的聯名又來了！木村光希、凱亞葛柏搶先秀給妳看

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列將在1月8日起正式銷售。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列將在1月8日起正式銷售。圖／COACH提供

才剛推出閃亮的節慶Holiday系列，COACH又快馬加鞭送上Disney Mickey Mouse x Keith Haring聯名系列，準備攻占小資女的衣櫃；品牌更邀集木村光希（Kōki,）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）和大陸女星雎曉雯等名人演繹，搶先拎上藝術塗鴉的限量系列。

Disney Mickey Mouse x Keith Haring聯名系列是以凱斯哈林（ Keith Haring ）在八○年代繪製的經典Mickey Mouse插畫為主題創作，包括以棒球手套鞣製皮革製成的Kisslock、托特包、單肩包、腰包等，曾經引起瘋搶的Kisslock包款再度出現，以俏皮的Mickey耳朵作為標誌設計；時裝部分則有經典Shearling夾克、印有凱斯哈林插畫的運動上衣、帽T等等。

凱斯哈林筆觸下的Mickey Mouse以及他創作的「Andy Mouse」，來自他將安迪沃荷融入Mickey Mouse頭像的奇想作品，也反映他獨到的藝術觀點。洋溢普普藝術的全新包款、服裝，由攝影師Alessandro Simonetti選在背景與八○年代相似的紐約街區拍攝，由凱亞葛柏、木村光希詮釋的影片則預計在12月28日於官網發表。COACH也將在1月7日起，於台北信義新天地A8南大門1樓出入口開設快閃店，搶先販售Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列；新光三越台中中港店快閃店則是在1月8日開跑，2個臨時櫃位都銷售至1月17日止，品牌各專門店則皆在1月8日起正式發售。

Cole Sprouse詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring衛衣，9,500元。圖／COACH提供
Cole Sprouse詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring衛衣，9,500元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring Kisslock手袋，23,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring Kisslock手袋，23,800元。圖／COACH提供
木村光希的IG限時動態有可愛的Disney Mickey Mouse x Keith Haring布偶。圖／取自IG
木村光希的IG限時動態有可愛的Disney Mickey Mouse x Keith Haring布偶。圖／取自IG
Disney Mickey Mouse x Keith Haring鞣製皮革 Kisslock手袋，19,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring鞣製皮革 Kisslock手袋，19,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring Riley手袋，23,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring Riley手袋，23,800元。圖／COACH提供
木村光希手拎Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列Kisslock包款。圖／COACH提供
木村光希手拎Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列Kisslock包款。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring羽絨衣，32,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring羽絨衣，32,800元。圖／COACH提供
雎曉雯Disney Mickey Mouse x Keith Haring長版衫12,800元、肩背包19,800元。圖／COACH提供
雎曉雯Disney Mickey Mouse x Keith Haring長版衫12,800元、肩背包19,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring手拿包，各14,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring手拿包，各14,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring托特包，各9,900元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring托特包，各9,900元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring肩背包，19,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring肩背包，19,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring單肩包，14,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring單肩包，14,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring腰包，14,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring腰包，14,800元。圖／COACH提供
Myles O’Neal詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring單肩包14,800元。圖／COACH提供
Myles O’Neal詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring單肩包14,800元。圖／COACH提供
凱亞葛柏穿Disney Mickey Mouse x Keith Haring長袖T恤9,500元、Shearling外套92,800元。圖／COACH提供
凱亞葛柏穿Disney Mickey Mouse x Keith Haring長袖T恤9,500元、Shearling外套92,800元。圖／COACH提供

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