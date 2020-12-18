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COACH和米奇的聯名又來了！木村光希、凱亞葛柏搶先秀給妳看
才剛推出閃亮的節慶Holiday系列，COACH又快馬加鞭送上Disney Mickey Mouse x Keith Haring聯名系列，準備攻占小資女的衣櫃；品牌更邀集木村光希（Kōki,）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）和大陸女星雎曉雯等名人演繹，搶先拎上藝術塗鴉的限量系列。
Disney Mickey Mouse x Keith Haring聯名系列是以凱斯哈林（ Keith Haring ）在八○年代繪製的經典Mickey Mouse插畫為主題創作，包括以棒球手套鞣製皮革製成的Kisslock、托特包、單肩包、腰包等，曾經引起瘋搶的Kisslock包款再度出現，以俏皮的Mickey耳朵作為標誌設計；時裝部分則有經典Shearling夾克、印有凱斯哈林插畫的運動上衣、帽T等等。
凱斯哈林筆觸下的Mickey Mouse以及他創作的「Andy Mouse」，來自他將安迪沃荷融入Mickey Mouse頭像的奇想作品，也反映他獨到的藝術觀點。洋溢普普藝術的全新包款、服裝，由攝影師Alessandro Simonetti選在背景與八○年代相似的紐約街區拍攝，由凱亞葛柏、木村光希詮釋的影片則預計在12月28日於官網發表。COACH也將在1月7日起，於台北信義新天地A8南大門1樓出入口開設快閃店，搶先販售Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列；新光三越台中中港店快閃店則是在1月8日開跑，2個臨時櫃位都銷售至1月17日止，品牌各專門店則皆在1月8日起正式發售。
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