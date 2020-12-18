COACH和米奇的聯名又來了！木村光希、凱亞葛柏搶先秀給妳看

才剛推出閃亮的節慶Holiday系列，COACH又快馬加鞭送上Disney Mickey Mouse x Keith Haring聯名系列，準備攻占小資女的衣櫃；品牌更邀集木村光希（Kōki,）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）和大陸女星雎曉雯等名人演繹，搶先拎上藝術塗鴉的限量系列。

Disney Mickey Mouse x Keith Haring聯名系列是以凱斯哈林（ Keith Haring ）在八○年代繪製的經典Mickey Mouse插畫為主題創作，包括以棒球手套鞣製皮革製成的Kisslock、托特包、單肩包、腰包等，曾經引起瘋搶的Kisslock包款再度出現，以俏皮的Mickey耳朵作為標誌設計；時裝部分則有經典Shearling夾克、印有凱斯哈林插畫的運動上衣、帽T等等。