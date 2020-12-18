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曾敬驊、王淨合體挺GAP 扮情侶大逛台中麗寶Outlet店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供
曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供

新生代演員曾敬驊、王淨因為電影《返校》而爆紅，兩人私交也不錯，因此時常合體，出席品牌活動。繼9月為GAP的秋季新品上市站台之後，曾敬驊、王淨再度因為品牌前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身，更宛如情侶般，大逛購物中心。

緊接在11月底開幕的高雄義大門市，美式休閒品牌GAP轉戰中台灣，於台中麗寶廣場再度成立Outlet據點，更請來品牌好友的曾敬驊、王淨站台。兩人大逛新門市還不停的自拍打卡，演出猶如情侶一般的日常，說明了私下的好交情。而初次到GAP的第四家Outlet門市，王淨更是逛得不亦樂乎，直說「彷彿回到在美國唸書的時光」；曾敬驊則與在場的消費者分享穿搭心得「把基本款衣服穿出個人魅力，就是我的穿衣哲學」。不僅如此，兩人還特別即興獻唱曾敬驊主演的《刻在我心底的名字》電影主題曲，炒熱現場氣氛。

至12月20日購買任一正價商品，享有客製化電繡或布章燙印的專屬訂製服務。圖／GAP提供
至12月20日購買任一正價商品，享有客製化電繡或布章燙印的專屬訂製服務。圖／GAP提供

全新的GAP麗寶Outlet門市，為了慶祝開幕，自即日起到12月20日為止，全場正價商品三件6折，同時活動期間，購買任一正價商品，即可享有客製化電繡或布章燙印的專屬訂製服務。GAP更因應麗寶廣場的嘉年華派對活動，推出獨家2款「布萊納小熊摩天輪款」及「嘉年華票根款」限定布章，供消費者收藏。以及推出滿額贈促銷，單筆消費滿999元即贈限量的布萊納小熊鑰匙圈、滿3,500元送限量保溫瓶，讓中台灣的消費者也能買得盡興。

曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供
曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供

曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供
曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供

曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供
曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供

曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供
曾敬驊（右）、王淨再度因為GAP前進中台灣，打造在台第四家Outlet門市而現身。圖／GAP提供

台中麗寶門市是GAP在台第四家Outlet據點，也是品牌在中台灣的第一家。圖／GAP提供
台中麗寶門市是GAP在台第四家Outlet據點，也是品牌在中台灣的第一家。圖／GAP提供

GAP因應麗寶Outlet門市開幕推出獨家2款「布萊納小熊摩天輪款」及「嘉年華票根款」限定布章。圖／GAP提供
GAP因應麗寶Outlet門市開幕推出獨家2款「布萊納小熊摩天輪款」及「嘉年華票根款」限定布章。圖／GAP提供

品牌 情侶

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