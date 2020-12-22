晚鳥振興三倍券加碼好康懶人包！0元住5星飯店、buffet買1送1、星巴克9折...這樣用最划算

【編輯：武美齡】

你家的振興三倍券用完了嗎？各家業者在年底推出好康優惠來搶客，例如飯店自助餐買一送一、免費住五星飯店、酒店牛排吃到飽、星巴克9折、涮涮鍋送肉盤等等，還沒用完三倍券的民眾可別錯過。

振興三倍券的使用期限僅到年底，尚未使用完畢的話，快參考以下超好康優惠，趁到期前趕緊消費唷！

【飯店】

0元入住晶華酒店

即日起至12/30，入住精緻客房僅需支付一本振興三倍券（3,000元）即可以0元現金入住。此專案不含早餐，如欲享用，房客享栢麗廳早餐買一送一優惠。

「你付券、我送餐」自助餐買一送一

12月底前的平日（周一至周四）晚間八點後，前往晶華酒店旗下栢麗廳、泰市場、或義饗食堂等三家任一自助餐廳用餐，以不限金額的振興券支付餐費，即可獲得當日餐費「買一送一」的優惠。

圖片來源／晶華酒店FB

台北天成大飯店

即日起至12/29，持振興三倍券3,000元消費入住精緻雙人房（不含早餐），加贈餐飲折抵金2,000元，餐飲抵用金限單次使用，餐點限內用不可外帶。

台北花園大酒店

即日起至12/29，持振興三倍券3,000元消費入住精緻雙人房（不含早餐），加贈餐飲折抵金1,000元，餐飲抵用金限單次使用，限用於饗聚廚房及翠庭中餐廳使用，餐點限內用不可外帶。

君品「牛排吃到飽」

即日起至12/31，雲軒頂級牛排吃到飽，憑任一張紙本三倍券消費，每位均價1000元。

​圖片來源／君品酒店FB

北投老爺酒店

即日起至12/31，持$1,500振興券享二擇一好康，PURE法式餐廳兩客$980純粹套餐（午間限定），或QUAN SPA單人60分鐘礦彩全身放鬆按摩+PURE法式餐廳輕食下午茶一客+沐泉療中心進出一次。

台北國泰萬怡酒店

凡萬豪旅享家會員持振興三倍券至MJ KITCHEN用餐，即享四人同行一人免費，再享免一成服務費的雙重好康優惠，每人用餐最低只要810元，每餐期限量十組，額滿為止。

台北福華飯店

即日起至12/31

單張NT$200振興券享NT$260價值

單張NT$500振興券享NT$650價值

NT$1,000振興券享NT$1,300價值

江南春、珍珠坊、麗香苑、彩虹座、七賢吧、點心坊、蓬萊邨皆適用。

​圖片來源／台北福華飯店FB

台北新板希爾頓酒店

Market Flavor 悅∙市集 振興券2.0優惠方案，即日起至12/30，持紙本振興券（不限金額）於平日用餐，第二人半價。

住宿優惠：雙人成行每人每晚只要1,688元平假日同價，享有免費早餐兩客，加贈688餐飲抵用券。

瓏山林台北中和飯店

即日起至12/31，「振興住饗無敵券」振興住宿專案，雙人入住指定客房含經典套餐式早餐，只要$3,000元實體振興券（原價$6,600元），入住再加贈總值$3,000元的飯店抵用券。

【連鎖店家】

星巴克

即日起至12/31，使用紙本振興三倍券，可享全品項9折優惠。

圖片來源／星巴克咖啡同好會FB

西雅圖極品咖啡

即日起至12/31，使用紙本振興三倍券消費，購買單點飲品、貝瑞斯塔市集商品享9折優惠。

爭鮮迴轉壽司

即日起至12/31，憑紙本振興三倍券消費，每盤壽司25元。

頂呱呱

即日起至12/31，「振興貳零零套餐」原味雞塊200g、呱呱包*2、地瓜薯條(100g)*1、35元飲料*2，原價314元，振興券200元即可兌換。

「振興伍零零」原味雞塊200g、辣味雞塊*2、香烤雞翅*3、呱呱包*2、地瓜薯條180g*1、阿勇雞塊*10、甜甜包*2、可口可樂1.25L，原價614元，振興券500元即可兌換。

21風味館

即日起至12/31，持紙本振興券消費再滿500元送香草烤半雞或西西里雞肉起司披薩(8吋) 乙份，加碼再送100元21香草烤雞折價乙張。

Mister Donut

即日起至12/31，【振興三倍券】200元可享300元價值商品，【振興三倍券】500元可享750元價值商品。

​圖片來源／Mister Donut FB

COLD STONE

即日起至12/31，雙人享樂：憑一張200元紙本振興三倍券，立即兌換2杯中杯冰淇淋+2份原味脆餅。(原價430元、省230元)

桶裝安心：憑一張200元紙本振興三倍券，立即兌換1桶MINE享樂桶冰淇淋+1個保冷劑+1個保冷紙袋。(原價405元、省205元)

桶裝爽爽吃：憑一張500元紙本振興三倍券，立即兌換2桶OURS歡樂桶冰淇淋。(原價1160元、省660元)

瓦城泰國料理：享獨家套餐

即日起至12/31，平日使用500元紙本振興三倍券，可獨享「海鮮什蔬沙律 + 檸檬清蒸魚」。

大心：振興券放大使用

即日起至12/31，振興券獨享平日8折優惠，$200紙本振興券可享$250麵類 (任選$200以上主食1份)。

​圖片來源／大心FB

錢都涮涮鍋：贈肉盤、肉量升級

即日起至12/31，持2張200元振興券點購錢都海鮮鍋，贈4盎司肉品7選一。

持2張200元振興券點購松阪豬肉鍋，肉量升級7盎司。

持1張500元振興券點購美國牛小排鍋，肉量 升級7盎司。

美珍香

即日起至12/31，於門市店內使用紙本振興券消費滿200元，贈50元現烤肉乾，僅限門市（百貨、三多店不適用）。

【電影院】

南台影城

使用200元紙本振興券可享兌換任何時段場次電影票乙張與點心，活動到年底。

總督數位影城

即日起至12/31，使用振興券，票價一律200元，購票一張即贈一杯大可樂；兩人同行加10元，享兩杯大可樂+一杯大爆米花。

台北百老匯影城

使用振興券，雙人套餐500元，含2張電影票、2杯中杯飲料及1份中爆米花，活動至12/31。

更多最新加碼優惠，可參考行政院振興三倍券官網。

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