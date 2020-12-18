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全聯22日再開賣雙色中衛雪花口罩 卡友加贈100福利點

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
康乃馨3D立體醫療兒童口罩—聖誕節（白+綠+紅），售價359元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨3D立體醫療兒童口罩—聖誕節（白+綠+紅），售價359元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供

迎接耶誕節到來，各口罩品牌與通路各出奇招，發揮創意讓大家輕鬆度過歡樂的防疫假期！全聯福利中心今再宣布於12月22日起陸續在部分門市開賣2款「中衛雪花口罩」5入袋裝版本，分別有「中衛醫療口罩－星空雪花」、「中衛醫療口罩－緋紅雪花」2種款式，每包售價79元，卡友購買一包再加贈100福利點。

另外，經典設計的康乃馨系列聖誕口罩也全面熱銷中，包含獨家的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩—聖誕節（白）」與「康乃馨醫療口罩耳帶—聖誕節（綠）」，以及混色款的「康乃馨3D立體醫療兒童口罩—聖誕節（白+綠+紅）」、「康乃馨醫療口罩—聖誕節（白+紅+藍）」，卡友購買一盒可再加贈50福利點。

全聯表示，每款口罩數量皆有限，以各店現場貨量為準，開賣時間則依每家門市開門營業時間為準，售完為止。

中衛雪花口罩（5片/包），售價79元，福利卡友加贈100福利點，12月22日起陸續開賣。圖／全聯福利中心提供
中衛雪花口罩（5片/包），售價79元，福利卡友加贈100福利點，12月22日起陸續開賣。圖／全聯福利中心提供
康乃馨醫療口罩—聖誕節（白+紅+藍），售價299元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供
康乃馨醫療口罩—聖誕節（白+紅+藍），售價299元，福利卡友加贈50福利點。圖／全聯福利中心提供

口罩 聖誕節 中衛

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