聽新聞
test
0:00 / 0:00
重現造物主的驚嘆！海瑞溫斯頓Kaleidoscope珠寶項鍊
還記得第一次看到萬花筒的驚喜嗎？透過稜鏡的折射，光源由外透入萬花筒內。那種隨機而斑斕的感動，總是令人久久不能自己。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）帶來2020全新萬花筒系列頂級珠寶與腕表，透過珍稀寶石鑲嵌，創造強烈的色彩對比，進而為品牌注入目炫神迷的磅礡氣勢。
Kaleidoscope系列頂級珠寶時計均採用鉑金表殼、表面並鑲嵌71顆圓形明亮式切工鑽石，同時腕表再採用圓形明亮式、水滴型和馬眼型切工寶石的組合，重現品牌經典的「錦簇鑲嵌」工藝，也像是萬花筒中色彩與光線萬千變化的樣態；珍彩萬花筒Precious Kaleidoscope 36毫米自動腕表，無論是白金或玫瑰金款，鑽石、黃水晶、珍珠母貝、紅玉髓、錳鋁榴石、綠色莎弗萊石...各種寶石被精心切割排列為水滴形、卯釘型、長方形、正方形，無論從正面、側邊，都能欣賞表面鑲嵌寶石的立體層次和色彩的華麗飽滿堆疊，全球限量各5只。
而最令人屏息驚艷的，更有一件全新上市的Kaleidoscope系列頂級珠寶墜鍊，以方型祖母綠型切工綠色沙弗莱石為主石，搭配鑽石、錳鋁榴石、貴橄欖石、沙弗莱石、藍寶石，總共57顆彩寶與鑽石，約19.45克拉，透過寶石鑲嵌展現的動態活力，讓鑽石從中央向四周延伸，璀璨閃耀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言