重現造物主的驚嘆！海瑞溫斯頓Kaleidoscope珠寶項鍊

還記得第一次看到萬花筒的驚喜嗎？透過稜鏡的折射，光源由外透入萬花筒內。那種隨機而斑斕的感動，總是令人久久不能自己。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）帶來2020全新萬花筒系列頂級珠寶與腕表，透過珍稀寶石鑲嵌，創造強烈的色彩對比，進而為品牌注入目炫神迷的磅礡氣勢。

Kaleidoscope系列頂級珠寶時計均採用鉑金表殼、表面並鑲嵌71顆圓形明亮式切工鑽石，同時腕表再採用圓形明亮式、水滴型和馬眼型切工寶石的組合，重現品牌經典的「錦簇鑲嵌」工藝，也像是萬花筒中色彩與光線萬千變化的樣態；珍彩萬花筒Precious Kaleidoscope 36毫米自動腕表，無論是白金或玫瑰金款，鑽石、黃水晶、珍珠母貝、紅玉髓、錳鋁榴石、綠色莎弗萊石...各種寶石被精心切割排列為水滴形、卯釘型、長方形、正方形，無論從正面、側邊，都能欣賞表面鑲嵌寶石的立體層次和色彩的華麗飽滿堆疊，全球限量各5只。