快訊

比特幣一度衝破2.3萬美元 台概念股盤中股價漲不停

反美毒牛11年前照片曝光！赫見蔡英文、高嘉瑜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重現造物主的驚嘆！海瑞溫斯頓Kaleidoscope珠寶項鍊

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
海瑞溫斯頓卓時Premier系列Precious Kaleidoscope 36毫米自動腕表，約133萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓卓時Premier系列Precious Kaleidoscope 36毫米自動腕表，約133萬元。圖 / Harry Winston提供。

還記得第一次看到萬花筒的驚喜嗎？透過稜鏡的折射，光源由外透入萬花筒內。那種隨機而斑斕的感動，總是令人久久不能自己。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）帶來2020全新萬花筒系列頂級珠寶與腕表，透過珍稀寶石鑲嵌，創造強烈的色彩對比，進而為品牌注入目炫神迷的磅礡氣勢。

Kaleidoscope系列頂級珠寶時計均採用鉑金表殼、表面並鑲嵌71顆圓形明亮式切工鑽石，同時腕表再採用圓形明亮式、水滴型和馬眼型切工寶石的組合，重現品牌經典的「錦簇鑲嵌」工藝，也像是萬花筒中色彩與光線萬千變化的樣態；珍彩萬花筒Precious Kaleidoscope 36毫米自動腕表，無論是白金或玫瑰金款，鑽石、黃水晶、珍珠母貝、紅玉髓、錳鋁榴石、綠色莎弗萊石...各種寶石被精心切割排列為水滴形、卯釘型、長方形、正方形，無論從正面、側邊，都能欣賞表面鑲嵌寶石的立體層次和色彩的華麗飽滿堆疊，全球限量各5只。

而最令人屏息驚艷的，更有一件全新上市的Kaleidoscope系列頂級珠寶墜鍊，以方型祖母綠型切工綠色沙弗莱石為主石，搭配鑽石、錳鋁榴石、貴橄欖石、沙弗莱石、藍寶石，總共57顆彩寶與鑽石，約19.45克拉，透過寶石鑲嵌展現的動態活力，讓鑽石從中央向四周延伸，璀璨閃耀。

海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列鑽石墜鍊。以方型祖母綠型切工綠色沙弗莱石為主石，搭配鑽石、錳鋁榴石、貴橄欖石沙弗莱石、藍寶石，總共57顆彩寶與鑽石，約19.45克拉，約261萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列鑽石墜鍊。以方型祖母綠型切工綠色沙弗莱石為主石，搭配鑽石、錳鋁榴石、貴橄欖石沙弗莱石、藍寶石，總共57顆彩寶與鑽石，約19.45克拉，約261萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計，石英機芯，共鑲嵌205顆圓形明亮式切工鑽約1.65克拉、40顆水滴型切工鑽石約7.42克拉、10顆馬眼型切工鑽石約2.85克拉，約635萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計，石英機芯，共鑲嵌205顆圓形明亮式切工鑽約1.65克拉、40顆水滴型切工鑽石約7.42克拉、10顆馬眼型切工鑽石約2.85克拉，約635萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓卓時Premier系列Kaleidoscope腕表，約134萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓卓時Premier系列Kaleidoscope腕表，約134萬元。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶 品牌

延伸閱讀

想找太陽不用等！孔曉振美戴伯爵Sunlight珠寶太迷人

昆凌、鄭恩彩、周冬雨聖誕開箱 寶詩龍大心獻驚喜

超美打卡點！Harry Winston幸福花環之門 巧現101

不讓林志玲專美於前！隋棠現身馬術俱樂部巧搭PIAGET珠寶 化身英倫名媛

相關新聞

PornHub刪千萬部影片 數位女力聯盟：被害人創痛未結束

全球最大色情網站PornHub日前遭踢爆充斥著強制性侵、偷拍、兒童色情、性剝削等未得同意遭散布的性私密影像後，各大信用卡...

全聯22日再開賣雙色中衛雪花口罩 卡友加贈100福利點

迎接耶誕節到來，各口罩品牌與通路各出奇招，發揮創意讓大家輕鬆度過歡樂的防疫假期！全聯福利中心今再宣布於12月22日起陸續...

重現造物主的驚嘆！海瑞溫斯頓Kaleidoscope珠寶項鍊

還記得第一次看到萬花筒的驚喜嗎？透過稜鏡的折射，光源由外透入萬花筒內。那種隨機而斑斕的感動，總是令人久久不能自己。頂級珠...

張大千石庭展區盆景藝術展 故宮南院歲末「樹藝風華」

歲末寒冬，嘉義縣故宮南院與嘉義市盆栽藝術協會合作，即日起到明年1月10日止，在南院大千石庭展出25件藝術盆景，包含松柏類...

洛神葵蜜餞變盆栽！ 紅通通搶春節花卉市場

洛神葵就是國人熟知的洛神花，傳統製成蜜餞、果凍及茶包等加工食品，農委會台東農改場開發洛神葵盆花，藉由調整播種期、修剪及產...

貓奴福音！下雨天也要美美噠 撐藝術家橫尾美美的貓咪傘

me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美（Mimi Yokoo）合作，推出「Meow」系列服裝、雨具，顧名思義是以...

林書緯RALPH LAUREN耶誕穿搭 簽名照交換禮物竟被嫌棄

POLO RALPH LAUREN推出2020 Holiday假期系列的全新小熊圖樣，也同步展開布章訂製服務，林書豪的弟...

泰勒絲全新專輯《evermore》驚喜上線 獨家專訪只在Apple Music

日前剛獲得「Apple Music Awards」最佳年度創作人的泰勒絲（Taylor Swift），在充滿節慶氛圍的年...

餵肌膚喝香檳！嬌蘭頂級蘭鑽精奢氧生微晶萃緊緻臉部

香檳中的細微泡泡，讓每次喝下的瞬間，味覺都有完美體驗，現在嬌蘭也要餵肌膚喝香檳了！歷經2年研究推出的頂級「蘭鑽精奢氧生微...

比薩買1送1！必勝客EXPRESS有4款早餐、4種單片比薩

全台首間必勝客全新型態店「Pizza Hut EXPRESS」，將於12月18日正式進駐板橋車站環球購物中心。店內除了提...

冬季美容展首日擠爆！ 搶百元化妝品，還能抽iPhone12

年末送禮、搶購正是時機，第30屆2020台北冬季國際美容化妝品展今天起，在台北世貿一館開展，首日吸引數千位民眾進場搶購，...

軌道經濟型百貨食力戰 拚「改裝、快速取餐、全餐期」

有吃就有人氣，加上耶誕、跨年、新年假期將至，軌道經濟型的百貨美食街透過大型改裝、引進新櫃、祭出優惠，吸引人潮。作為信義商...

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。